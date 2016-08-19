Güncelleme: 13:40, 02 Mart 2017 Perşembe

YPG, Münbiç'in batısını Suriye ordusuna bıraktı





Münbiç'te YPG, Münbiç’in batısındaki hattı Rusya'nın bilgisi dahilinde Suriye Ordusu’na devrettiğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Son dönemde çatışmaların dinmediği Münbiç'te YPG, ÖSO unsurları ile bir anlamda sınır komşusu oldukları köyleri Suriye ordusuna bırakacaklarını duyurdu. Anlaşmayı hayata geçirenin Rusya olduğu öne sürüldü. YPG ve Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) önceki gün karşı karşıya geldiği Münbiç'te bugün de çok önemli gelişmeler yaşandı. Reuters'ın haberine göre; Anlaşma kapsamında Münbiç'teki YPG ve TSK destekli ÖSO arasındaki cephe hattı denetiminin de Suriye Ordusu'na devredileceği öne sürüldü. Dün Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Münbiç’in batısı ve güneybatısındaki köylerde konuşlanan Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) saldırı düzenlediği bildirilmişti. ÖSO güçleri, Münbiç’te YPG'nin öncülüğündeki DSG’nin kontrol altında tuttuğu Gorhiko, Holaşh ve Xalide köylerini almak için saldırılar düzenledi.

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