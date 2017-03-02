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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:09, 02 Mart 2017 PerÅŸembe
GÃ¼ncel
13:47, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

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HDP Gaziantep Ä°l BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
HDP Gaziantep Ä°l BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Gaziantep'te, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Åžahin, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gaziantep Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± ErkanÂ Åžahin, sabah saatlerinde geldiÄŸi Gaziantep Adliye SarayÄ±nda polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen Åžahin, daha sonra ifade iÃ§in Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



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