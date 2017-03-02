13:52, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

YGS sÄ±nav giriÅŸ belgesi eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±





Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ aÅŸamasÄ±nÄ±n ilk sÄ±navÄ±na girecek olan adaylar iÃ§in YGS sÄ±nav giriÅŸ belgesi Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Binlerce Ã¼niversite adayÄ±nÄ±n beklediÄŸi YGS sÄ±nav giriÅŸ belgesi, Ã–SYM tarafÄ±ndan eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±. SÄ±nava girecek adaylar, Ã–SYM'nin Aday Ä°ÅŸlemleri Sistemi'ne T.C Kimlik No ve Aday Åžifresi ile giriÅŸ yaparak YGS sÄ±nav giriÅŸ belgesine ulaÅŸabilecek. 12 Mart Pazar gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak sÄ±nav iÃ§in adaylar sÄ±nav giriÅŸ yerlerini Ã¶ÄŸrenecek ve sÄ±navlarÄ±na katÄ±lacak. Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ aÅŸamasÄ±nÄ±n ilk sÄ±navÄ± olan YGS'ye bu yÄ±l 2 milyon 265 bin 902 aday katÄ±lÄ±m saÄŸlayacak.

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