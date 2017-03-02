13:52, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: YPG MÃ¼nbiÃ§'ten Ã§ekilmezse vururuz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â MÃ¼nbiÃ§Â hakkÄ±nda, "YPGÂ buradan Ã§ekilmezse biz vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik." dedi.

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TBMM DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonundaki toplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "YPG buradan (MÃ¼nbiÃ§) Ã§ekilmezse biz YPG'yi vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± daha Ã¶nce de sÃ¶yledik. Tabii ki bu yeni bir ÅŸey deÄŸildir. Biz ÅŸu anda ABD ile Rakka operasyonunu nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtirebiliriz ve hangi kuvvetlere nasÄ±l destek verebiliriz? Biz de Ã¶zel kuvvetler olarak, sadece ABD ve TÃ¼rkiye deÄŸil, Almanya, Fransa, Ä°ngiltere gibi arazide koalisyonun iÃ§inde olan Ã¼lkeler var. Havadan nasÄ±l destek verilebilir? BunlarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz." dedi.

TÃ¼rkiye ile ABD'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Ã‡avuÅŸoÄŸlu, bÃ¶yle bir riskin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "BurasÄ± ABD'nin topraklarÄ± deÄŸil ki. ABD askerleriyle biz niye karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelelim." diye konuÅŸtu.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"Buradaki amaÃ§, MÃ¼nbiÃ§ operasyonuyla buranÄ±n temizlenmesi ve gerÃ§ek sahiplerine teslim edilmesidir. EÄŸer ABD, YPG'yi mÃ¼ttefik olarak seÃ§iyorsa onlara dokunan bana dokunur anlayÄ±ÅŸÄ±ndaysa o baÅŸka ama bÃ¶yle bir anlayÄ±ÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biz biliyoruz. O nedenle YPG ile veya baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle olan mÃ¼cadelemiz, bizi ABD ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmemelidir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yanÄ±nda hiÃ§bir mÃ¼ttefikimizin durmasÄ±nÄ± arzu etmeyiz."