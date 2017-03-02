14:08, 02 Mart 2017 Perşembe

Kongo'da 20 ayrılıkçı öldürüldü





Kongo'da ülkenin doğusunda M23 hareketine bağlı 20'ye yakın ayrılıkçı etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M23 hareketine bağlı yaklaşık 20 ayrılıkçının öldürüldüğü belirtildi. Ordu yetkililerinden Tümgeneral Leon Mushale, ülkenin doğusundaki Goma bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, M23 hareketiyle ordu birlikleri arasında son 1 ayda çıkan çatışmalarda 20'ye yakın ayrılıkçının öldürüldüğünü, 25'inin sağ ele geçirildiğini bildirdi. Geçen hafta da 60'a yakın ayrılıkçının güvenlik güçlerine teslim olduğunu dile getiren Mushale, Rutshuru'da kontrolün sağlandığını ancak Uganda sınırına yakın Mikeno, Karisimbi ve Sabinyu bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini söyledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı gruplarla hükümet arasında 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının hükümet tarafından ihlal edildiğini ileri süren M23 hareketi, 2009 yılında orduya dahil edilen çoğu Tutsi etnik grubundan isyancıların 2012 baharında yeniden ayaklanmasıyla oluşmuş ve adını 23 Mart anlaşmasından almıştı. Ordu ve ülkede görevli BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) tarafından 2013'te dağıtılan ayrılıkçı grup üyeleri Uganda ve Ruanda'ya kaçmıştı. Hükümet Sözcüsü Lambert Mende, ocakta M23 ayrılıkçı grubuna üye yaklaşık 150 silahlı kişinin, Uganda sınırına yakın Kuzey Kivu eyaletine sızdığını açıklamıştı.

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