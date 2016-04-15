14:19, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

AdÄ±yaman'da 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem





AdÄ±yaman'da 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AdÄ±yaman'da 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu. BaÅŸbakanlÄ±k Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (AFAD) internet sitesinde, bugÃ¼n saat 14.07'de merkez Ã¼ssÃ¼ AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esi olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldiÄŸi belirtildi. Depremin 11,3 kilometre derinlikte oluÅŸtuÄŸu bildirildi. AynÄ± bÃ¶lgede saat 14.18'de ise 4,4 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem kaydedildi.

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