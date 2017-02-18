14:38, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

BTK'nÄ±n 8 eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ± FETÃ–'den tutuklandÄ±





FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan BTK'nÄ±n 10 eski personelinden 8'i tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun (BTK) 10 eski Ã§alÄ±ÅŸanÄ±ndan 8'i tutuklandÄ±. Emniyetteki iÅŸlemleri tamamlanan 10 ÅŸÃ¼pheli, TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince Ankara Adliyesine getirildi. SoruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten savcÄ±lara ifade veren zanlÄ±lar, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. NÃ¶betÃ§i sulh ceza hakimliÄŸince sorgulanan 10 ÅŸÃ¼pheliden, aralarÄ±nda mÃ¼hendis, avukat ve uzman yardÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 8'i Sincan Cezaevine gÃ¶nderildi, diÄŸerleri ise adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

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