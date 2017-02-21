14:41, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

YÄ±ldÄ±rÄ±m: TÃ¼rkiye bir daha darbelerle muhatap olmayacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakanÂ BinaliÂ YÄ±ldÄ±rÄ±m, ATO Congresium'da "15 Temmuz Darbe GiriÅŸimiÂ -Â KÃ¼resel SatranÃ§" temalÄ± UluslararasÄ± Demokrasi Kongresi'nde konuÅŸtu.

KonuÅŸmasÄ±na, salondakileri selamlayarak baÅŸlayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã–z Orman-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nca dÃ¼zenlenen kongrenin hayÄ±rlara vesile olmasÄ±nÄ± diledi.

BÃ¶ylesine kapsamlÄ±, uluslararasÄ± bir etkinliÄŸin dÃ¼zenlemiÅŸ olmasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¶nemli ve anlamlÄ± olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'de ilk defa bir sendikanÄ±n 15 Temmuz konusunu bu kadar geniÅŸ bir organizasyonla ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu konuda farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturduÄŸunu ifade etti.

"COULON Ã‡OK ANLAMLI BÄ°R KONUÅžMA YAPTI"

Kongrede, 43 farklÄ± Ã¼lkeden emekÃ§ilerin temsilcilerinin de bulunduÄŸunu kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, Fransa Hristiyan Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ± Genel Sekreteri Pierre Jean Coulon'un kendisinden Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmaya atÄ±fta bulunarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Coulon Ã§ok anlamlÄ± bir konuÅŸma yaptÄ±. Kendisine milletim adÄ±na teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Hislerimize tercÃ¼man oldu. Bizim sÃ¶yleyemediklerimizi de sÃ¶yledi. AvrupalÄ± dostlarÄ±mÄ±zÄ±n bir kÄ±smÄ± ne yazÄ±k ki 15 Temmuz alÃ§ak darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sonrasÄ±nda gerektiÄŸi gibi dik duramadÄ±, darbeyi aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde kÄ±nayamadÄ±lar, TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸma konusunda sÄ±nÄ±fta kÄ±ldÄ±lar. SayÄ±n Coulon'un bugÃ¼n dile getirdiÄŸi bu konular, eminim ki bu ses, Avrupa'da yankÄ±lanmÄ±ÅŸ ve dost Avrupa Ã¼lkeleri bundan bÃ¶yle demokrasinin, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin korunmasÄ±nda Ã§ifte standardÄ± terk etmiÅŸ olurlar."

"ÅžEHÄ°TLER ANILACAK, GAZÄ°LER ÅžÃœKRANLA YAD EDÄ°LECEK"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuz'un artÄ±k takvimdeki gÃ¼nlerden bir gÃ¼n deÄŸil, "Demokrasi Åžehitlerini Anma GÃ¼nÃ¼" olduÄŸunu belirterek, bugÃ¼n de resmi olarak her yÄ±l ÅŸehitlerin anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±, gazilerin ÅŸÃ¼kranla yad edileceÄŸini sÃ¶yledi.

Kendisinden Ã¶nce Kahramankazan'da darbecilere karÅŸÄ± direnirken yaralanan Ã¶ÄŸretmen Derya OvacÄ±klÄ±'nÄ±n bir konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "O geceyi yaÅŸar gibi konuÅŸtu, gÃ¶nÃ¼llerimize, milli hislerimize hitap etti. O gÃ¼n 80 milyon vatan evladÄ±nÄ±n bu bayrak, vatan, millet, devlet iÃ§in her ÅŸeyini ortaya koyduÄŸunu burada bir kez daha bizlerle paylaÅŸtÄ±. Kendisi bunun en yakÄ±n ÅŸahididir." dedi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kahramankazan'da 8 bin kiÅŸinin o alÃ§akÃ§a planÄ±n icra edildiÄŸi Ã¼sse akÄ±n ederek, orada bunlarÄ±n hayasÄ±zlÄ±klarÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ siper ettiÄŸini belirtti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kazan'Ä±n 9 ÅŸehit, 94 gaziyle kahraman olmayÄ± o gece hak ettiÄŸini kaydederek "Biz demokrasimizi daha ileriye gÃ¶tÃ¼rmek, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri daha da geniÅŸletmek, vesayetleri, darbeleri tarihin derinliklerinde yok etmek adÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yolda, ilk duraÄŸÄ±mÄ±z Kahramankazan dedik ve mitingimizi Kahramankazan'dan baÅŸlattÄ±k." diye konuÅŸtu.

"KÄ°RLÄ° EMELLERÄ°NÄ° AKAMETE UÄžRATTINIZ"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, mitingleri Kahramankazan'da baÅŸlatarak "TÃ¼rkiye'nin bir daha darbelerle, vesayet heveslilerinin giriÅŸimleriyle muhatap olmayacaÄŸÄ±" mesajÄ±nÄ± verdiklerini sÃ¶yledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸÃ¶yle devam etti:

"16 Temmuz sabahÄ± nasÄ±l karanlÄ±ktan aydÄ±nlÄ±ÄŸa uyandÄ±ysak, bu Ã¼lke, bundan bÃ¶yle 16 Nisan'la birlikte artÄ±k bir daha vesayetlerin, demokrasi dÄ±ÅŸÄ± gÃ¼Ã§lerin heveslerinin, hayallerinin hayata geÃ§meyecek ÅŸekilde yok olduÄŸu bir gÃ¼nÃ¼, bu Ã¼lkeye, bu bÃ¼yÃ¼k TÃ¼rkiye'ye inÅŸallah kazandÄ±racaÄŸÄ±z. Sizler, TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rt bir yanÄ±nda orman teÅŸkilatÄ±na ait iÅŸ makinalarÄ±yla, araÃ§larla bu hainlerin Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸlalarÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kapadÄ±nÄ±z ve bunlarÄ±n bu kirli emellerini akamete uÄŸrattÄ±nÄ±z. Sizler 15 Temmuz'un kahramanlarÄ±sÄ±nÄ±z, sizlerle gurur duyuyorum. Bu alÃ§akÃ§a darbe giriÅŸiminde yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bu Ã§alÄ±ÅŸmayla, daha fazla can kaybÄ± yaÅŸanmamasÄ±nÄ± siz saÄŸladÄ±nÄ±z. SaÄŸolun, varolun."

EmekÃ§ilerin, TÃ¼rkiye'de demokrasiye ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klere hiÃ§bir gÃ¼cÃ¼n asla halel getiremeyeceÄŸini yedi dÃ¼vele gÃ¶sterdiÄŸini dile getiren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu mesaj, bÃ¼tÃ¼n darbe heveslilerine Ã§ok aÄŸÄ±r bir derstir. Milletin verdiÄŸi bu bÃ¼yÃ¼k mÃ¼cadele bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya halklarÄ±na, bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸa Ã¶nemli bir mesajdÄ±r. HiÃ§bir gÃ¼Ã§, odak milli iradenin, millet iradesinin Ã¼stÃ¼nde deÄŸildir." diye konuÅŸtu.

"HALKIN GÃœCÃœ TANKIN GÃœCÃœNÃœ YENMÄ°ÅžTÄ°R"

YÄ±ldÄ±rÄ±m, darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit olanlarÄ± hayÄ±rla ve ÅŸÃ¼kranla her zaman anacaklarÄ±nÄ±, aziz hatÄ±ralarÄ±nÄ± kalplerinin en mÃ¼stesna kÃ¶ÅŸesinde yaÅŸatacaklarÄ±nÄ± ve emanetlerine sahip Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± vurgulayarak, gazilerle de omuz omuza olacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'nin geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde zaman zaman darbe giriÅŸimleriyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"Her seferinde, 60'ta da, 71'de de, 80'de de, 28 Åžubat'ta da ne yazÄ±k ki darbeciler galip geldi ama bu sefer sizin iktidarÄ±nÄ±zda, AK Parti iktidarÄ±nda, darbeciler dersini aldÄ±, darbeyi yediler. HalkÄ±n gÃ¼cÃ¼ tankÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yenmiÅŸtir. Millet olarak bÃ¼yÃ¼k acÄ±lar yaÅŸadÄ±k, bÃ¼yÃ¼k bedeller Ã¶dedik, ekonomik kayÄ±plarÄ±mÄ±z oldu. BunlarÄ± telafi ederiz ama en bÃ¼yÃ¼k kaybÄ±mÄ±z insan kaynaÄŸÄ±mÄ±zdÄ±r, insanlarÄ±mÄ±z hayatÄ±nÄ± ortaya koydu, hayatlarÄ±yla bir bedel Ã¶deyerek bu belayÄ± defetti.Â

Daha Ã¶nce bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir ihanet, bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir felaket yaÅŸamadÄ± bu millet. Ãœstelik fetocu hainler bu acÄ±larÄ±n hepsini bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bize yaÅŸattÄ±lar. RuhlarÄ±nÄ±, akÄ±llarÄ±nÄ± satanlara, TÃ¼rkiye'nin ruhunu, istiklalini teslim etmedik, etmeyeceÄŸiz. O karanlÄ±k gecede okunan ezanlar ve selalar, kalplerimizi bÃ¼tÃ¼nleÅŸtirdiÄŸi gibi sonsuza kadar hep bir olacaÄŸÄ±z, beraber olacaÄŸÄ±z. Bundan bÃ¶yle bu asil millete hiÃ§ kimse bÃ¶yle kÃ¶tÃ¼lÃ¼kler yapamayacak. HiÃ§bir alÃ§akÃ§a giriÅŸim, provokasyon bizim kardeÅŸliÄŸimizi bozamayacak."Â

YENÄ°KAPI RUHU

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±, demokrasi, hukuk, istiklal ve Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in hÃ¼kÃ¼met ve muhalefetin birlikte "YenikapÄ± Ruhunu" yaÅŸattÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Meclis BaÅŸkanÄ± ve tÃ¼m siyasi parti genel baÅŸkanlarÄ±nÄ±n aynÄ± yerde saf tuttuÄŸunu vurgulayan YÄ±ldÄ±rÄ±m, o gece medyanÄ±n da darbeye karÅŸÄ± Ã¶nemli bir sÄ±nav verdiÄŸine iÅŸaret etti. O gece ayakta olan 80 milyonun daha sonra da demokrasi nÃ¶beti tuttuÄŸunu anÄ±msatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, aynÄ± duygu ve kardeÅŸliÄŸin tÃ¼m TÃ¼rkiye'de ve gÃ¶nÃ¼ldaÅŸ Ã¼lkelerde yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan TÃ¼rkiye'ye desteklerini ileten, demokrasi ve hukuk adÄ±na TÃ¼rk milletinin yanÄ±nda acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸan tÃ¼m dost Ã¼lkelere teÅŸekkÃ¼r etti.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "(TÃ¼rkiye otoriterleÅŸiyor) diyenlere bu tabloyu iyi okumalarÄ±nÄ± Ã¶neriyorum. Milletin oylarÄ±yla iÅŸ baÅŸÄ±na gelen cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± alaÅŸaÄŸÄ± etmek isteyenler, insafsÄ±zca eleÅŸtirenler, verilen bu mesajÄ±, bu kardeÅŸlik ruhunu iyi deÄŸerlendirmelidir. BugÃ¼n bu Ã¼lkede demokrasimiz ayaktaysa, cumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, hÃ¼kÃ¼metimiz ve onun liderliÄŸinde kahramanca direnen milletimiz sayesindedir." diye konuÅŸtu.

Darbe gecesi halkÄ±n bir, iri ve diri olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, o gece hainlerin, devletine, Meclisine, emniyetine, vatandaÅŸÄ±na kurÅŸun atan alÃ§aklarÄ±n kaybettiÄŸini, milletin ve demokrasinin kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Bu baÅŸarÄ±nÄ±n hep birlikte kazanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve demokrasi destanÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'nin ÅŸimdi daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸunu belirterek, 16 Nisan'da da milletin "evet" oylarÄ±yla bÃ¼yÃ¼k bir deÄŸiÅŸime imza atacaklarÄ±nÄ± bildirdi.

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir demokrasi ve dinamik bir yÃ¶netimle TÃ¼rkiye'nin Ã§ok daha bÃ¼yÃ¼k hedeflere koÅŸacaÄŸÄ±na deÄŸinerek, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hÃ¼kÃ¼met sistemiyle, mevcut sistemin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± boÅŸluklarÄ± da dolduracaÄŸÄ±nÄ± ve artÄ±k zaman kaybetmeden 2023 hedeflerine ve muasÄ±r medeniyetler seviyesine kararlÄ± adÄ±mlarla yÃ¼rÃ¼neceÄŸini kaydetti.

"TAÅžERON Ä°ÅžÃ‡Ä°LER Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R Ã‡Ã–ZÃœM BULUNACAK"

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m taÅŸeron iÅŸÃ§ilerle ilgili olarak da ÅŸu aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±: Â "Herkesi mutlu edecek bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ Ã¼retme konusunda, gerek taÅŸeron iÅŸÃ§ilerimiz gerek mevsimlik iÅŸÃ§ilerimiz gerek 4C'liler, bÃ¼tÃ¼n bu sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za gereken talimatlarÄ± verdim, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yapÄ±yorlar. Ä°nÅŸallah uygun bir Ã§Ã¶zÃ¼m mutlaka bulunacak. Biz hiÃ§bir konuyu bugÃ¼ne kadar Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z bÄ±rakmadÄ±k, bundan sonra da bÄ±rakmayÄ±z."