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Iraklı Türkmenlerden temsil hakkı tepkisi
Iraklı Türkmenlerden temsil hakkı tepkisi

Irak'ın Kerkük kentinde yerel yönetimin paylaşımı konusunda siyasi taraflar arasında yıllar önce imzalanan anlaşmalara riayet edilmemesi Türkmenlerin tepkisine yol açıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Kerkük kentinde yerel yönetimin paylaşımı konusunda siyasi taraflar arasında yıllar önce imzalanan anlaşmalara riayet edilmemesi Türkmenlerin tepkisine yol açıyor.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkan Yardımcısı ve milletvekili Hasan Turan, bu durumun son örneği olarak, Kerkük Eğitim Müdürlüğü görevinin Türkmenlere ait olmasına rağmen verilmemesiyle ilgili konuştu.

Türkmenlere hak ettikleri görevlerin verilmemesinin kasıtlı olduğunu ifade eden Turan, şunları söyledi:

"Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı Kerkük gibi kentlerde, bazı siyasi taraf ve çevreler Türkmen seçmenle, Türkmen siyasi temsilciler arasında bir boşluk, mesafe ve güvensizlik yaratmaya çalışıyor. Bunu da seçim sandığına yansıtarak Türkmen oyunu parçalamayı hedefliyorlar. Kerkük yerel yönetiminde Türkmenlerin görev almalarına engel olan siyasi çevreler, Türkmen seçmende 'temsilcilerin başarısız olduklarını ve haklarını elde edemedikleri' algısını yerleştirerek oylarını, kendilerine kaydırmak istiyorlar."

Kerkük'te son olarak 2005 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından (Kerkük İl Meclisi seçimleri) Türkmen, Kürt ve Arap gruplar arasında varılan anlaşmayla tüm tarafların yerel yönetimde eşit söz hakkına sahip olması konusunda mutabakat sağlanmıştı. Ancak söz konusu anlaşma zamanla uygulanmamaya başladı. 



İlgili Konular ırak Türkmen
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