15:01, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°kametgah belgesinde e-Devlet dÃ¶nemi





Ä°kametgah belgesi artÄ±k nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya muhtarlÄ±ÄŸa gitmeden e-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nabilecek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi VatandaÅŸlarÄ±n en fazla talep ettiÄŸi belgeler arasÄ±nda yer alanÂ ikametgahÂ evrakÄ± artÄ±kÂ e-DevletÂ Ã¼zerinden alÄ±nabilecek. TÃœRKSAT'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ikametgah belgelerinin,Â nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne veya muhtarlÄ±ÄŸa gitmedenÂ turkiye.gov.trÂ adresinden temin edilmesine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, "NÃ¼fus Hizmetleri Kanununun UygulanmasÄ±na Ä°liÅŸkin YÃ¶netmelikte DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair YÃ¶netmeliÄŸin" 24 Åžubat'ta Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±larak, "YÃ¶netmelik doÄŸrultusunda, e-Devlet KapÄ±sÄ±'ndan alÄ±nan yerleÅŸim yeri belgeleri, nÃ¼fus idarelerinden alÄ±nmÄ±ÅŸ resmi belgelerle aynÄ± hukuki deÄŸere sahip oldu." denildi. Ä°kametgah belgesinin Ã¼zerindeki barkodun e-Devlet KapÄ±sÄ±'ndan doÄŸrulanabileceÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada, bÃ¶ylece belgelerin doÄŸruluÄŸu ve geÃ§erliliÄŸinin de garanti altÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±, bÃ¼rokratik iÅŸ ve iÅŸlemleri azaltan hizmetin 7 gÃ¼n 24 saat iÅŸlem yapabilme kolaylÄ±ÄŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi.Â

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