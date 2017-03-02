GÃ¼ncelleme: 01:17, 03 Mart 2017 Cuma

AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) TÃ¼rkiye ile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± krizine iliÅŸkin vardÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmada yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmediÄŸiÂ kendi raporuyla teyit edildi.

AB Komisyonu, 18 Mart TÃ¼rkiye-AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± mutabakatÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±na iliÅŸkin beÅŸinci raporunu yayÄ±mladÄ±. Rapora gÃ¶re, 21 Mart itibariyle TÃ¼rkiye'den Yunanistan'a geÃ§en sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n iade edilmesinin Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anlaÅŸma sayesinde, gÃ¼nlÃ¼k geÃ§iÅŸler 3 binin Ã¼zerinden ortalama 43'e dÃ¼ÅŸtÃ¼.

AnlaÅŸmada ilk aÅŸamada 18 bin, ortaya Ã§Ä±kabilecek diÄŸer yeniden yerleÅŸtirme ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermek iÃ§in ilave 54 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ile beraber toplamdaÂ AB Ã¼lkeleriÂ tarafÄ±ndan 72 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n alÄ±nmasÄ± kayda geÃ§irildi. AyrÄ±ca TÃ¼rkiye ile AB arasÄ±ndaki dÃ¼zensiz geÃ§iÅŸler sona ermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda veya en azÄ±ndan ciddi Ã¶lÃ§Ã¼de ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ÅŸekilde azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ä°nsani Kabul ProgramÄ±nÄ±n devreye sokulacaÄŸÄ± belirtildi.

AB, SÃ–Z VERDÄ°ÄžÄ° SAYININ YÃœZDE 4,9'UNU ALDI

Ancak son rapora gÃ¶re, TÃ¼rkiye'den 72 bin yerine sadece 3 bin 565Â Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â AB Ã¼lkelerine yerleÅŸtirildi. AnlaÅŸma uyarÄ±nca TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderilen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ± ise bin 487 oldu. GÃ¼nlÃ¼k geÃ§iÅŸler "ciddi ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ÅŸekilde" azalmasÄ±na raÄŸmen, sÃ¶z verildiÄŸinin aksine Ã¼ye Ã¼lkelerin gÃ¶nÃ¼llÃ¼lÃ¼k esasÄ± Ã§erÃ§evesinde TÃ¼rkiye'den sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren GÃ¶nÃ¼llÃ¼ Ä°nsani Kabul ProgramÄ± devreye sokulmadÄ±.

"TÃ¼rkiye'den sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ±n hÄ±zÄ±nÄ±n korunmasÄ±" ifadesine yer verilen AB'nin raporunda "sonraki adÄ±mlar" arasÄ±nda Yunanistan'dan TÃ¼rkiye'ye sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± daha hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde gÃ¶ndermesi istendi. Bu, BrÃ¼ksel'in Ã¶nceliÄŸinin ne olduÄŸunu ortaya koydu.

3 MÄ°LYAR AVRONUN 750 MÄ°LYONU GÃ–NDERÄ°LDÄ°

AB'nin sÃ¶z verdiÄŸi ancak yerine getirmediÄŸi diÄŸer bir konu da, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in yapÄ±lacak maddi katkÄ± oldu. AnlaÅŸmada 2016-2017 iÃ§in 3 milyar avro, 2018 iÃ§in de artÄ± 3 milyar avroluk katkÄ± kayda geÃ§irildi.

Buna karÅŸÄ±n, 2 Mart'a kadar "sÃ¶z verilen/karar verilen" para miktarÄ±nÄ±n 2,2 milyar avro olduÄŸu belirtilirken, gerÃ§ekte transfer edilen para miktarÄ± 750 milyon avro oldu. Bu paranÄ±n 411 milyon avrosu Ã§eÅŸitli insani yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ±na aktarÄ±ldÄ±.

AB'nin TÃ¼rk kurumlarÄ±na aktardÄ±ÄŸÄ± miktar ise ancak 339 milyon avro oldu. Bu miktar, TÃ¼rkiye'nin son 6 yÄ±lda yaptÄ±ÄŸÄ± toplam 25 milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde (23,7 milyar avro) harcamanÄ±n yÃ¼zde ikisine bile ulaÅŸmadÄ±.

GÃœMRÃœK BÄ°RLÄ°ÄžÄ°'NÄ°N GÃœNCELLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ°

AnlaÅŸma uyarÄ±nca, GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi'nin gÃ¼ncelleÅŸtirilmesi mÃ¼zakerelerinin 2016 yÄ±lÄ± bitimine kadar baÅŸlanmasÄ± gerekirken, henÃ¼z resmi mÃ¼zakereler baÅŸlamadÄ±.

AB Komisyonu, mÃ¼zakerelerin baÅŸlamasÄ± iÃ§in 2016'nÄ±n son gÃ¼nlerinde AB Konseyi'nden yetki talep etmesine raÄŸmen henÃ¼z Ã¼ye Ã¼lkeler buna onay vermedi.

AB YENÄ° FASIL HAZIRLIÄžINI TAMAMLAMADI

TÃ¼rkiye'nin AB katÄ±lÄ±m mÃ¼zakerelerinde 23'Ã¼ncÃ¼ fasÄ±l olan YargÄ± ve Temel Haklar ile 24'Ã¼ncÃ¼ Adalet, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k ve GÃ¼venlik fasÄ±llarÄ±nÄ±n AB tarafÄ±ndan yapÄ±lan teknik hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamlanamadÄ±.

VÄ°ZE SERBESTÄ°SÄ°NDE Ä°LERLENEMÄ°YOR

AnlaÅŸmada yer alan "2016 Haziran sonuna kadar vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na" dair maddede ilerleme yine saÄŸlanamadÄ±. Rapora gÃ¶re Ankara, 72 ÅŸarttan geriye kalan 7 ÅŸartÄ± henÃ¼z yerine getirmedi. Bunlar, "AB standartlarÄ±na tam uyumlu biometrik pasaport Ã§Ä±kartÄ±lmasÄ±, yolsuzlukla mÃ¼cadele iÃ§in Ã¶nlemlerin alÄ±nmasÄ±, Europol ile operasyonel iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±, terÃ¶rle mÃ¼cadele yasa ve uygulamalarÄ±nÄ±n Avrupa standartlarÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenmesi, kiÅŸisel verilerin korunmasÄ± dÃ¼zenlemesinin AB standartlarÄ±na getirilmesi, suÃ§ baÄŸlantÄ±lÄ± konularda AB'nin tÃ¼m Ã¼lkeleriyle etkili iÅŸbirliÄŸi yapÄ±lmasÄ± ve AB-TÃ¼rkiye Geri Kabul AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n tÃ¼m maddelerinin uygulanmasÄ±" olarak sÄ±ralandÄ±.

Ancak Ankara, terÃ¶rle mÃ¼cadele kanununda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren ÅŸartta TÃ¼rkiye'deki mevcut durum gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurularak esneklik istiyor. BrÃ¼ksel ve Ankara arasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam etse de ortaya iki tarafÄ±n da Ã¼zerinde uzlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir metin henÃ¼z Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ deÄŸil.

TERÃ–RLE MÃœCADELE

AnlaÅŸmada, "TÃ¼rkiye ve AB'nin terÃ¶rle mÃ¼cadelenin Ã¶nceliÄŸini koruduÄŸunu bir kez daha teyit ettiÄŸi" ifadesine yer verilse de BrÃ¼ksel, TÃ¼rkiye'ye bu konuda desteklemek bir yana, PKK ve FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemler nedeniyle sÄ±k sÄ±k eleÅŸtiriler yÃ¶neltti.

Raporda bu maddeye iliÅŸkin bir deÄŸerlendirmeye yer verilmedi.