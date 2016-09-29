TÃ¼rkiye'den Afganistan'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na kÄ±nama

TÃ¼rkiye, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen ve Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an ikiÂ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±Â en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekildeÂ kÄ±nadÄ±.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kabil'de iki polis merkezine yÃ¶nelik dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda, aralarÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n bulunduÄŸu 20'yi aÅŸkÄ±n kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden ve Ã§ok sayÄ±da kiÅŸinin yaralanmasÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyulduÄŸu belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"Afganistan'Ä±n barÄ±ÅŸ ve istikrarÄ±nÄ± hedef alan terÃ¶r eylemlerinin bir yenisini teÅŸkil eden bu hain saldÄ±rÄ±larÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nÄ±yor, hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, Afganistan hÃ¼kÃ¼metine ve kardeÅŸ Afgan halkÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralananlara acil ÅŸifalar diliyoruz. Afganistan'Ä± istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼klemek isteyenlerin amaÃ§larÄ±na ulaÅŸamayacaÄŸÄ±na inanÄ±yor, bu vesileyle, Afganistan hÃ¼kÃ¼metinin terÃ¶rle mÃ¼cadelesine desteÄŸimizi ve kardeÅŸ Afgan halkÄ±yla dayanÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± bir kez daha yineliyoruz."
Kabil'deki ilk saldÄ±rÄ± dÃ¼n yerel saatle 12.30 sÄ±ralarÄ±nda bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la Kabil'in 6. Polis Merkezi'ni hedef almÄ±ÅŸtÄ±. PatlamanÄ±n ardÄ±ndan silah sesleri duyulmuÅŸ ve saatler sÃ¼ren Ã§atÄ±ÅŸma, saldÄ±rganÄ±n etkisiz hale getirilmesiyle sona ermiÅŸti.
Ä°kinci bombalÄ± saldÄ±rÄ±, Arzan Kimat bÃ¶lgesinde istihbarat teÅŸkilatÄ± binasÄ±na dÃ¼zenlendi. Binaya giren iki terÃ¶ristten birinin Ã¼zerindeki patlayÄ±cÄ±larÄ± infilak ettirdiÄŸi, diÄŸerinin Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
Her iki saldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen Taliban'Ä±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Zabihullah MÃ¼cahit, Kabil'deki saldÄ±rÄ±larÄ±n 7 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesi tarafÄ±ndan dÃ¼zenlendiÄŸini belirtmiÅŸti
EreÄŸli ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi
GÃ¼ne 3.65'ten baÅŸlayan kur 3.69'u aÅŸtÄ±. Dolar/TL saat 15.15 itibari ile 3,6893'den, avro/TL ise 3,8810 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
TÃ¼rkiye, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen ve Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an iki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nadÄ±
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