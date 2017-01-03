15:17, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Dolar/TL yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yukarÄ± Ã§evirdi





GÃ¼ne 3.65'ten baÅŸlayan kur 3.69'u aÅŸtÄ±. Dolar/TL saat 15.15 itibari ile 3,6893'den, avro/TL ise 3,8810 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Dolardaki kÃ¼resel deÄŸer kazancÄ± sonrasÄ±Â dolar/TL yÃ¶nÃ¼nÃ¼ yukarÄ± Ã§evirdi. Dolar bankalararasÄ± piyasada 3,70'i gÃ¶rerek 15 Åžubat'tan bu yana en yÃ¼ksek dÃ¼zeye Ã§Ä±ktÄ±. Euro/TL de 3,90'Ä±n Ã¼zerini gÃ¶rdÃ¼. Dolar/TL saat 15.15 itibari ile 3,6893'den, avro/TL ise 3,8810 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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