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Kosova hükümetinden "Haradinay" açıklaması
Kosova hükümetinden

Kosova'nın eski Başbakanı Haradinay hakkındaki kararın "ek bilgi talebi" nedeniyle ertelenmesi, Kosova halkını aşağılayıcı hedefleri olan fabrikasyon suçlamalar üzerine kurulu süreci devam ettirdiği için eleştirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kosova hükümeti, ocak ayında Fransa'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski başbakanlardan Ramush Haradinaj hakkındaki kararın ertelenmesine tepki gösterdi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Haradinaj hakkındaki kararın "ek bilgi talebi" nedeniyle ertelenmesinin, Kosova halkını aşağılayıcı hedefleri olan fabrikasyon suçlamalar üzerine kurulu süreci devam ettirdiği vurgulandı.

Haradinaj'ın iadesini isteyen Sırbistan'ın, adaleti kötüye kullanarak iç siyasi kazanımlar için "alçak oyunlar" aracılığıyla Haradinaj'ın, Kosova halkının ve devletinin imajına zarar vermeye çalıştığı belirtilen açıklamada, Fransız adaletinin bu durumu hoşgörüyle karşılamayacağına inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "Sırbistan'ın hoş görülmeyen eylemlerine sonsuza kadar son verme" çağrısında da bulunulurken Fransız makamlarından bir kez daha Haradinaj'ın Kosova'ya dönmesinin sağlanması talep edildi.

Kosova Savaşı'nda (1998-1999) Kosova Kurtuluş Ordusu'nun (UÇK) Dukagjin bölgesi komutanlığını yapan Haradinaj, Sırbistan'ın uluslararası yakalama emri nedeniyle 4 Ocak'ta Fransa'daki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Colmar İstinaf Mahkemesince adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Haradinaj hakkındaki kararın bugün açıklanması bekleniyordu.



İlgili Konular Kosova Ramuş Haradinay
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