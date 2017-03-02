Lice ve Hazro'daki 12 mahallede sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Lice ve Hazro ilÃ§elerinin daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yÃ¼rÃ¼ten terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek, sÄ±ÄŸÄ±nak, barÄ±nak, depo alanlarÄ±nÄ± ve uÃ§aksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geÃ§irmek maksadÄ±yla operasyon dÃ¼zenleneceÄŸi belirtildi.
AÃ§Ä±klamada, operasyon bÃ¶lgelerinde halkÄ±n can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla Lice'nin DibekkÃ¶y, Ã‡aÄŸdaÅŸ, YolÃ§atÄ±, Tepe, Kabakaya, OrtaÃ§, Yalaza, BaÄŸlan, Ã‡avundur, Dolunay ve Oyuklu kÃ¶yleri ile Hazro'nun Ã‡itlibahÃ§e kÃ¶yÃ¼nde 2 Mart 2017 gÃ¼nÃ¼ saat 14.00'den geÃ§erli olmak Ã¼zere sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi kaydedildi.
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Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi
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