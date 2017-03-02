15:50, 02 Mart 2017 Perşembe

Irak ile AB arasında "radikalizmle mücadele" anlaşması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Planlama Bakanı Selman el-Cumeyli, başkent Bağdat'taki imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmanın, AB'nin Irak'a farklı alanlarda yaptığı yardımların bir parçası olduğunu söyledi. Cumeyli, 2 yıllık anlaşmanın, genç nüfus bazındaki radikalizmle mücadele etmeyi amaçladığını kaydetti.

Irak hükümeti, AB ile geçen aralık ayında, DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde istikrarın yeniden tesis edilmesi için 91.1 milyon dolar, Haziran 2016'da ilköğretim ve lise eğitimine destek amacıyla 24.3 milyon, kalkınma ve kriminal adalet projelerinin desteklenmesi için de 28.6 milyon dolarlık anlaşmalar imzalamıştı.