Ukrayna'da grizu patlaması: 11 ölü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir madende meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü bildirildi.
Ukrayna Olağanüstü Haller Servisi basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lviv bölgesinde bulunan Gluhov köyündeki kömür madeninde patlama meydana geldi.
Madende patlama esnasında 172 kişinin çalıştığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Kurtarma çalışmalarının devam ettiği, 24 işçiden haber alınamadığı duyuruldu.
Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikalar Birliği Başkanı Aleksandr Volınets ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madende grizu patlaması nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Suriye ordusu Rusya'nın yardımıyla antik şehir Palmira'yı DEAŞ'tan geri aldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı "Aral Gölü havzasının geliştirilmesi" programına göre bölgede 72 proje için yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapılacak.
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Tüm sorumlu tarafları, tansiyonu yükseltecek ve Filistinliler ile İsraillilerin hayatını tehlikeye atacak olaylardan uzak durmaları konusunda son derece sağduyuyla davranmaya davet ediyorum" açıklaması yaptı
ABD güçleri, Yemen'in Ebyen kentine hava indirme operasyonu gerçekleştirdi
Lviv şehrindeki kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü
Irak hükümetinin, radikalizmle mücadele için Avrupa Birliği (AB) ile 12 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.
Kosova'nın eski Başbakanı Haradinay hakkındaki kararın "ek bilgi talebi" nedeniyle ertelenmesi, Kosova halkını aşağılayıcı hedefleri olan fabrikasyon suçlamalar üzerine kurulu süreci devam ettirdiği için eleştirildi
Irak'ın Kerkük kentinde yerel yönetimin paylaşımı konusunda siyasi taraflar arasında yıllar önce imzalanan anlaşmalara riayet edilmemesi Türkmenlerin tepkisine yol açıyor
DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşan Fransız aşırı sağcı lider Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Kongo'da ülkenin doğusunda M23 hareketine bağlı 20'ye yakın ayrılıkçı etkisiz hale getirildi
Münbiç'te YPG, Münbiç’in batısındaki hattı Rusya'nın bilgisi dahilinde Suriye Ordusu’na devrettiğini açıkladı
Çad, bir ay önce güvenlik gerekçesiyle kapattığı sınır kapılarından birini açtı
Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un batı yakasının büyük kısmını operasyonun 12'nci gününde kuşatma altına aldı
Fransa’nın Colmar İstinaf Mahkemesi hakimleri karşısına çıkan eski Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay’ın duruşması, 6 Nisan’a ertelendi
ABD’nin Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Graham, yedi Müslüman ülkeye yönelik vize sınırlaması ve ABD'ye giriş yasağıyla ilgili olarak “Düzenleme, bir dine savaş açmak olarak algılanırsa hepimiz kaybederiz” dedi
Bulgaristan'da Gida ilçesinde Batı Trakya Müslüman Türk toplumuna ait mescidin kapatılması yerel halk tarafından kınandı