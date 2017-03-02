15:55, 02 Mart 2017 Perşembe

Ukrayna'da grizu patlaması: 11 ölü





Lviv şehrindeki kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir madende meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 11 kişinin öldüğü bildirildi. Ukrayna Olağanüstü Haller Servisi basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, Lviv bölgesinde bulunan Gluhov köyündeki kömür madeninde patlama meydana geldi. Madende patlama esnasında 172 kişinin çalıştığı belirtilen açıklamada, ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı ifade edildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği, 24 işçiden haber alınamadığı duyuruldu. Ukrayna Bağımsız Madenciler Sendikalar Birliği Başkanı Aleksandr Volınets ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, madende grizu patlaması nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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