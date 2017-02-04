BozdaÄŸ'Ä±n Almanya konuÅŸmasÄ± iptal

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
Anamuhalefet Sol Parti, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n konuÅŸma yapmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ± talep etti. Gaggenau kenti belediyesi Ã¶nce toplantÄ±nÄ±n UETD'nin Rastatt Åžubesi kuruluÅŸ toplantÄ±sÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Ãœlke iÃ§inden gelen baskÄ±lar Ã¼zerine Gaggenau Belediyesi resmi bir aÃ§Ä±klama yaparak, Festhalle Bad Rotenfels salonunda yapÄ±lacak toplantÄ±yÄ± iptal ettiklerini resmen aÃ§Ä±kladÄ±.
AÃ§Ä±klamada ÅŸÃ¶yle denildi: BugÃ¼n akÅŸam UETD'nin Gaggenau'da kuruluÅŸ toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacaktÄ±. ToplantÄ± iÃ§in Bad Rotenfels salonu tutuldu. Bu toplantÄ±ya TÃ¼rkiye Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n da misafir konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±lacaÄŸÄ± haberi Ã¼zerine tÃ¼m Ã¼lkede yoÄŸun bir medya ilgisi oluÅŸtu. Belediye, toplantÄ±ya ziyaretÃ§i akÄ±nÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyor ve Bad Rotenfels Salonu otoparkÄ± ve giriÅŸi bu kadar kalabalÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±racak kapasitede deÄŸil. Bu nedenle Gaggenau Belediyesi UETD'ye verdiÄŸi salonun iznini iptal etmiÅŸtir. ToplantÄ±nÄ±n bir baÅŸka yerde yapÄ±lÄ±p yapÄ±lmayacaÄŸÄ± bilgimiz dÄ±ÅŸÄ±nda.
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Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
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