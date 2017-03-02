17:10, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Isparta'da kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±





Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Isparta'da Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili olmaya baÅŸladÄ±. Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinde baÅŸlayan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkisini artÄ±rdÄ±. Aniden baÅŸlayan kara hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalananlar, kapalÄ± alanlarda yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n etkisini yitirmesini beklerken, araÃ§lar trafikte uzun kuyruklar oluÅŸturdu. Ã–te yandan, Davraz Kayak Merkezi'nde kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ± 10 santimetreye ulaÅŸÄ±rken, merkezin Ã¼st bÃ¶lgelerinde 1 metreyi aÅŸtÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n akÅŸam saatlerine kadar etkisini azaltarak devam edeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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