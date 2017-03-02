Aral Gölü havzasına turizm yatırımı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan hükümeti, sularının kuruması nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya kalan Aral Gölü havzasında turizmi geliştirerek bölgeyi kalkındırmayı amaçlıyor.
Özbekistan Çalışma Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, "2017-2018'de Aral Gölü havzasının geliştirilmesi" programını imzaladı. Söz konusu program, 72 proje kapsamında yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapılmasını öngörüyor.
Programın kapsamında; Aral Gölü'nün sularının çekildiği kıyıda yer alan Moynak ilçesindeki eski balık konserve fabrikasının devreye alınması, Moynak sanayi bölgesinin oluşturulması ve tarım ürünleri işleme alanında faaliyet yapacak 100'e yakın işletmeyle bin 340 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.
Bölgeye yatırım yapmak isteyen iş adamı ve işletmelere 1 Ocak 2027'ye kadar vergi imtiyazlarının tanınacağı, yeni iş yeri açmak isteyenlere ise boşta olan bina ve işletmelerde istihdam sağlama şartıyla ücretsiz kiralamalar yapılacağı kaydedildi.
Program ayrıca, bölgede inşa edilecek "Moynak City Center" eğlence ve dinlenme tesislerinde Aral Gölü bölgesine özgü tuz ve çamurla tedavi merkezlerinin devreye alınmasını öngörüyor.
Özbekistan hükümeti tarafından bu yılın başında onaylanan "2017-2021'de Aral Gölü havzasını kalkındırma" devlet programına göre, bölgenin desteklenmesi için 2,6 milyar dolarlık kaynak ayrılması planlanıyor.
Suriye ordusu Rusya'nın yardımıyla antik şehir Palmira'yı DEAŞ'tan geri aldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in imzaladığı "Aral Gölü havzasının geliştirilmesi" programına göre bölgede 72 proje için yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapılacak.
BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Mladenov, "Tüm sorumlu tarafları, tansiyonu yükseltecek ve Filistinliler ile İsraillilerin hayatını tehlikeye atacak olaylardan uzak durmaları konusunda son derece sağduyuyla davranmaya davet ediyorum" açıklaması yaptı
ABD güçleri, Yemen'in Ebyen kentine hava indirme operasyonu gerçekleştirdi
Lviv şehrindeki kömür madeninde meydana gelen grizu patlamasında ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü
Irak hükümetinin, radikalizmle mücadele için Avrupa Birliği (AB) ile 12 milyon dolarlık anlaşma imzaladığı bildirildi.
Kosova'nın eski Başbakanı Haradinay hakkındaki kararın "ek bilgi talebi" nedeniyle ertelenmesi, Kosova halkını aşağılayıcı hedefleri olan fabrikasyon suçlamalar üzerine kurulu süreci devam ettirdiği için eleştirildi
Irak'ın Kerkük kentinde yerel yönetimin paylaşımı konusunda siyasi taraflar arasında yıllar önce imzalanan anlaşmalara riayet edilmemesi Türkmenlerin tepkisine yol açıyor
DEAŞ'ın infaz fotoğraflarını paylaşan Fransız aşırı sağcı lider Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı
Kongo'da ülkenin doğusunda M23 hareketine bağlı 20'ye yakın ayrılıkçı etkisiz hale getirildi
Münbiç'te YPG, Münbiç’in batısındaki hattı Rusya'nın bilgisi dahilinde Suriye Ordusu’na devrettiğini açıkladı
Çad, bir ay önce güvenlik gerekçesiyle kapattığı sınır kapılarından birini açtı
Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'un batı yakasının büyük kısmını operasyonun 12'nci gününde kuşatma altına aldı
Fransa’nın Colmar İstinaf Mahkemesi hakimleri karşısına çıkan eski Kosova Başbakanı Ramuş Haradinay’ın duruşması, 6 Nisan’a ertelendi
ABD’nin Güney Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Graham, yedi Müslüman ülkeye yönelik vize sınırlaması ve ABD'ye giriş yasağıyla ilgili olarak “Düzenleme, bir dine savaş açmak olarak algılanırsa hepimiz kaybederiz” dedi
Bulgaristan'da Gida ilçesinde Batı Trakya Müslüman Türk toplumuna ait mescidin kapatılması yerel halk tarafından kınandı