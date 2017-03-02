17:38, 02 Mart 2017 Perşembe

Palmira Suriye ordusunun eline geçti





Suriye ordusu Rusya'nın yardımıyla antik şehir Palmira'yı DEAŞ'tan geri aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rus haber ajanslarının geçtiği son dakika haberine göre, Suriye ordusu Rusya'nın yardımıyla antik şehir Palmira'yı DEAŞ'tan geri aldı.

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