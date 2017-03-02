17:47, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Zonguldak'ta 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±



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EreÄŸli ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Zonguldak'ta FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla EreÄŸli ilÃ§esindeki 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±. Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Sulh Ceza HakimliÄŸince, Elif EreÄŸli DayanÄ±klÄ± TÃ¼ketim MallarÄ± Orman ÃœrÃ¼nleri, Ensar EÄŸitim Hizmetleri GÄ±da Maddeleri Otomotiv Ä°nÅŸaat, EreÄŸli Ã–zbay Tekstil Ä°nÅŸaat, Emel Kitap KÄ±rtasiye, ÅžentÃ¼rkler DayanÄ±klÄ± TÃ¼ketim MallarÄ±, GÃ¶ktekin GÄ±da HayvancÄ±lÄ±k, YaÄŸmuroÄŸlu DayanÄ±klÄ± TÃ¼ketim MallarÄ±, YahyaoÄŸlu Ã‡elik DÃ¶kÃ¼m Makine, KMS EndÃ¼stri Makine Metal Tekstil, Kardelen Ajans, GÃ¼ldalÄ± MimarlÄ±k, NT Sigorta AracÄ±lÄ±k Hizmetleri, TÃ¼mar Otomotiv Petrol ÃœrÃ¼nleri, TÃ¼ylÃ¼oÄŸlu Gayrimenkul GeliÅŸtirme Turizm, Ä°nceoÄŸlu Kuyumculuk, EreÄŸli Delta Sigorta, ÃœÃ§ Konak Ä°nÅŸaat, YÄ±l-Kar Teksil, YaÄŸmuroÄŸlu Pazarlama Kuyumculuk ÅŸirketlerine kayyum atanmasÄ±na karar verildi. FETÃ–/PDY'ye finansman desteÄŸi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ÅŸirkete atanan kayyumlarÄ±n, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleriyle ilgili binalara giderek Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi. Bu arada, sÃ¶z konusu ÅŸirketlerin sahiplerinin veya ortaklarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n tutuklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Â

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