Zonguldak'ta 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Zonguldak'ta FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±na (FETÃ–/PDY) yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla EreÄŸli ilÃ§esindeki 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±.
Zonguldak Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Sulh Ceza HakimliÄŸince, Elif EreÄŸli DayanÄ±klÄ± TÃ¼ketim MallarÄ± Orman ÃœrÃ¼nleri, Ensar EÄŸitim Hizmetleri GÄ±da Maddeleri Otomotiv Ä°nÅŸaat, EreÄŸli Ã–zbay Tekstil Ä°nÅŸaat, Emel Kitap KÄ±rtasiye, ÅžentÃ¼rkler DayanÄ±klÄ± TÃ¼ketim MallarÄ±, GÃ¶ktekin GÄ±da HayvancÄ±lÄ±k, YaÄŸmuroÄŸlu DayanÄ±klÄ± TÃ¼ketim MallarÄ±, YahyaoÄŸlu Ã‡elik DÃ¶kÃ¼m Makine, KMS EndÃ¼stri Makine Metal Tekstil, Kardelen Ajans, GÃ¼ldalÄ± MimarlÄ±k, NT Sigorta AracÄ±lÄ±k Hizmetleri, TÃ¼mar Otomotiv Petrol ÃœrÃ¼nleri, TÃ¼ylÃ¼oÄŸlu Gayrimenkul GeliÅŸtirme Turizm, Ä°nceoÄŸlu Kuyumculuk, EreÄŸli Delta Sigorta, ÃœÃ§ Konak Ä°nÅŸaat, YÄ±l-Kar Teksil, YaÄŸmuroÄŸlu Pazarlama Kuyumculuk ÅŸirketlerine kayyum atanmasÄ±na karar verildi.
FETÃ–/PDY'ye finansman desteÄŸi saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla ÅŸirkete atanan kayyumlarÄ±n, Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleriyle ilgili binalara giderek Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Bu arada, sÃ¶z konusu ÅŸirketlerin sahiplerinin veya ortaklarÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ±n tutuklu olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
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EreÄŸli ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi
GÃ¼ne 3.65'ten baÅŸlayan kur 3.69'u aÅŸtÄ±. Dolar/TL saat 15.15 itibari ile 3,6893'den, avro/TL ise 3,8810 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
TÃ¼rkiye, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen ve Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an iki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nadÄ±
Ä°kametgah belgesi artÄ±k nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya muhtarlÄ±ÄŸa gitmeden e-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nabilecek
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, UluslararasÄ± Demokrasi Kongresi'nde, "TÃ¼rkiye bir daha darbelerle, bir daha vesayet heveslilerinin giriÅŸimleriyle muhatap olmayacak" dedi
FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan BTK'nÄ±n 10 eski personelinden 8'i tutuklandÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MÃ¼nbiÃ§ hakkÄ±nda, "YPG buradan Ã§ekilmezse biz vuracaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sÃ¶yledik" dedi
Ãœniversiteye geÃ§iÅŸ aÅŸamasÄ±nÄ±n ilk sÄ±navÄ±na girecek olan adaylar iÃ§in YGS sÄ±nav giriÅŸ belgesi Ã–SYM tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±
Gaziantep'te, HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Ä°l BaÅŸkanÄ± Erkan Åžahin, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2024) ev sahipliÄŸi iÃ§in resmi adaylÄ±k baÅŸvurusunu yaptÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Pakistan dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼, "ABD baÅŸta olmak Ã¼zere koalisyon gÃ¼Ã§leriyle eÄŸer mÃ¼ÅŸterek adÄ±mlar atabilirsek Rakka sÃ¼recini birlikte yÃ¼rÃ¼teceÄŸiz. Rusyaâ€™dan da talep gelmesi durumunda DEAÅžâ€™e karÅŸÄ± mÃ¼cadeleyi hep birlikte yÃ¼rÃ¼tebiliriz." dedi
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ÅžurasÄ±, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± AvcÄ±'nÄ±n himayesinde Ä°stanbul LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre ve Sergi SarayÄ±nda 3-5 Mart'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek