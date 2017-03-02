DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:22, 02 Mart 2017 PerÅŸembe
Avrupa
GÃ¼ncelleme: 18:53, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

  • PaylaÅŸ
'Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ± kapatmamasÄ± gerekir'
'Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ± kapatmamasÄ± gerekir'

Fransa'da En Marche hareketinin lideri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik ÅŸartlarÄ± net bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ancak Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmamasÄ± gerekir" dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'daÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylarÄ±ndanÂ En MarcheÂ (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ)Â hareketinin lideriÂ eski Ekonomi BakanÄ± Emmanuel Macron, Â baÅŸkent Paris'te Gabriel Salonunda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla siyasi programÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± program metninde Macron, "TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) Ã¼yelik ÅŸartlarÄ± net bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmadÄ± ve Ã¼lkedeki son geliÅŸmelerde bu aÃ§Ä±dan olumlu bir ilerlemenin olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ancak Avrupa'nÄ±n kapÄ±larÄ± kapatmamasÄ± gerekir." ifadesini kullandÄ±.

ProgramÄ±nda Fransa'nÄ±n OrtadoÄŸu'da politikasÄ±nÄ± netleÅŸtirmesi gerektiÄŸini belirten Macron, "Ãœlkemiz Ã¶zellikle Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olmak Ã¼zere OrtadoÄŸu'da yerini tespit etmelidir. LÃ¼bnan'da faal olmaya devam etmelidir. BÃ¶lgenin istikrarÄ±na katkÄ±sÄ± olduÄŸu ve 2015'teki nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uyduÄŸu sÃ¼rece Ä°ran'a aÃ§Ä±lÄ±m politikasÄ± da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmeli." ifadelerine yer verdi.

Macron'un programÄ±nda ayrÄ±ca, insan haklarÄ± ve temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler Ã§erÃ§evesinde Rusya, TÃ¼rkiye ve OrtadoÄŸu Ã¼lkeleriyle diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸi vurgulandÄ±. Minsk anlaÅŸmasÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n gerekli olduÄŸunu belirten Macron, bu Ã¼lkeye yÃ¶nelik tedbirlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

ProgramÄ±nda Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin planlarÄ±nÄ± da paylaÅŸan Macron, "Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸi kadar Filistin devletinin meÅŸruiyeti de Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ä°ki devletin bir arada var olduÄŸu adil ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir barÄ±ÅŸÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

TerÃ¶rle mÃ¼cadeleye iliÅŸkin planladÄ±ÄŸÄ± tedbirleri de anlatan Macron, "Ev hapsi uygulamasÄ±na son vermeliyiz. Cumhuriyet tarihinde kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ mahallelerde yaÅŸananlar devam ettiÄŸi sÃ¼rece, devlet otoritesini saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼n olmayacak." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu takdirde Ã¼lkede laiklikle ilgili 1905 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan yasada deÄŸiÅŸiklik yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Macron, Ã¼niversitelerde laikliÄŸi gerekÃ§e gÃ¶stererek baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne yasak getirmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°lgili Konular fransa macron
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
Ä°sviÃ§re'de inekleri silahla tehdide 50 bin lira ceza
Ä°sviÃ§re'de inekleri silahla tehdide 50 bin lira ceza

Ä°sviÃ§re'de bir mahkeme, bahÃ§esine giren ineklere silah doÄŸrultan kiÅŸiye 50 bin lira para cezasÄ± verdi
Suriyeli PeÅŸmergeler PKK'ya karÅŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±
Suriyeli PeÅŸmergeler, PKK'ya karÅŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±

IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki Suriyeli PeÅŸmergelerin, PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§irildikleri belirtildi
Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ± kapatmamasÄ± gerekir'
'Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ± kapatmamasÄ± gerekir'

Fransa'da En Marche hareketinin lideri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik ÅŸartlarÄ± net bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ancak Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmamasÄ± gerekir" dedi.
Palmira Suriye ordusunun eline geÃ§ti
Palmira Suriye ordusunun eline geÃ§ti

Suriye ordusu Rusya'nÄ±n yardÄ±mÄ±yla antik ÅŸehir Palmira'yÄ± DEAÅž'tan geri aldÄ±.
Aral GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±na turizm yatÄ±rÄ±mÄ±
Aral GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±na turizm yatÄ±rÄ±mÄ±

Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in imzaladÄ±ÄŸÄ± "Aral GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi" programÄ±na gÃ¶re bÃ¶lgede 72 proje iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 20 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak.
Gazze Åžeridi'nden Ä°srail'e roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±
Gazze Åžeridi'nden Ä°srail'e roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±

BM OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci Ã–zel KoordinatÃ¶rÃ¼ Mladenov, "TÃ¼m sorumlu taraflarÄ±, tansiyonu yÃ¼kseltecek ve Filistinliler ile Ä°sraillilerin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atacak olaylardan uzak durmalarÄ± konusunda son derece saÄŸduyuyla davranmaya davet ediyorum" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD Yemen'e havadan indirdi
ABD Yemen'e havadan indirdi

ABD gÃ¼Ã§leri, Yemen'in Ebyen kentine hava indirme operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirdi
Ukrayna'da grizu patlamasÄ± 11 Ã¶lÃ¼
Ukrayna'da grizu patlamasÄ±: 11 Ã¶lÃ¼

Lviv ÅŸehrindeki kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen grizu patlamasÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak ile AB arasÄ±nda quot radikalizmle mÃ¼cadele quot anlaÅŸmasÄ±
Irak ile AB arasÄ±nda "radikalizmle mÃ¼cadele" anlaÅŸmasÄ±

Irak hÃ¼kÃ¼metinin, radikalizmle mÃ¼cadele iÃ§in Avrupa BirliÄŸi (AB) ile 12 milyon dolarlÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Kosova hÃ¼kÃ¼metinden quot Haradinay quot aÃ§Ä±klamasÄ±
Kosova hÃ¼kÃ¼metinden "Haradinay" aÃ§Ä±klamasÄ±

Kosova'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Haradinay hakkÄ±ndaki kararÄ±n "ek bilgi talebi" nedeniyle ertelenmesi, Kosova halkÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± hedefleri olan fabrikasyon suÃ§lamalar Ã¼zerine kurulu sÃ¼reci devam ettirdiÄŸi iÃ§in eleÅŸtirildi
IraklÄ± TÃ¼rkmenlerden temsil hakkÄ± tepkisi
IraklÄ± TÃ¼rkmenlerden temsil hakkÄ± tepkisi

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde yerel yÃ¶netimin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda siyasi taraflar arasÄ±nda yÄ±llar Ã¶nce imzalanan anlaÅŸmalara riayet edilmemesi TÃ¼rkmenlerin tepkisine yol aÃ§Ä±yor
Avrupa Parlamentosu Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Avrupa Parlamentosu, Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±

DEAÅž'Ä±n infaz fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Kongo'da 20 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Kongo'da 20 ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Kongo'da Ã¼lkenin doÄŸusunda M23 hareketine baÄŸlÄ± 20'ye yakÄ±n ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± etkisiz hale getirildi
YPG MÃ¼nbiÃ§'in batÄ±sÄ±nÄ± Suriye ordusuna bÄ±raktÄ±
YPG, MÃ¼nbiÃ§'in batÄ±sÄ±nÄ± Suriye ordusuna bÄ±raktÄ±

MÃ¼nbiÃ§'te YPG, MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ±ndaki hattÄ± Rusya'nÄ±n bilgisi dahilinde Suriye Ordusuâ€™na devrettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Ã‡ad Libya sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan birini aÃ§tÄ±
Ã‡ad Libya sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan birini aÃ§tÄ±

Ã‡ad, bir ay Ã¶nce gÃ¼venlik gerekÃ§esiyle kapattÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±ndan birini aÃ§tÄ±
Musul'un batÄ± yakasÄ± kuÅŸatma altÄ±nda
Musul'un batÄ± yakasÄ± kuÅŸatma altÄ±nda

Irak gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ±nÄ± operasyonun 12'nci gÃ¼nÃ¼nde kuÅŸatma altÄ±na aldÄ±

Haberler

Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza
Le Pen'e 'gaz odalarÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±ndan 30 bin avro ceza

DEAÅž propagandasÄ± Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na maloldu
DEAÅž propagandasÄ± Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na maloldu

Fransa'dan Rusya ve Ã‡in'in veto kararÄ±na sert tepki
Fransa'dan Rusya ve Ã‡in'in veto kararÄ±na sert tepki

Fransa gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Arnavutluk'a dikti
Fransa gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Arnavutluk'a dikti

Fransaâ€™da CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a soruÅŸturma
Fransa da CumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Fillon'a soruÅŸturma

Fransa'da kuÅŸ gribi paniÄŸi bÃ¼yÃ¼yor
Fransa'da kuÅŸ gribi paniÄŸi bÃ¼yÃ¼yor

Fransaâ€™da terÃ¶r iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±
Fransa da terÃ¶r iddiasÄ±na 3 gÃ¶zaltÄ±

Fransa'dan 'medeniyet' dersi! Kayalarla mÃ¼dahale | FOTO
Fransa'dan 'medeniyet' dersi Kayalarla mÃ¼dahale FOTO






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 