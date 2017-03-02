GÃ¼ncelleme: 18:53, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

'Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ± kapatmamasÄ± gerekir'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'daÂ cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinin gÃ¼Ã§lÃ¼ adaylarÄ±ndanÂ En MarcheÂ (YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ)Â hareketinin lideriÂ eski Ekonomi BakanÄ± Emmanuel Macron, Â baÅŸkent Paris'te Gabriel Salonunda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±yla siyasi programÄ±nÄ± tanÄ±ttÄ±. BasÄ±n mensuplarÄ±yla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± program metninde Macron, "TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸi'ne (AB) Ã¼yelik ÅŸartlarÄ± net bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmadÄ± ve Ã¼lkedeki son geliÅŸmelerde bu aÃ§Ä±dan olumlu bir ilerlemenin olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ancak Avrupa'nÄ±n kapÄ±larÄ± kapatmamasÄ± gerekir." ifadesini kullandÄ±.

ProgramÄ±nda Fransa'nÄ±n OrtadoÄŸu'da politikasÄ±nÄ± netleÅŸtirmesi gerektiÄŸini belirten Macron, "Ãœlkemiz Ã¶zellikle Suriye krizinin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ olmak Ã¼zere OrtadoÄŸu'da yerini tespit etmelidir. LÃ¼bnan'da faal olmaya devam etmelidir. BÃ¶lgenin istikrarÄ±na katkÄ±sÄ± olduÄŸu ve 2015'teki nÃ¼kleer anlaÅŸmaya uyduÄŸu sÃ¼rece Ä°ran'a aÃ§Ä±lÄ±m politikasÄ± da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmeli." ifadelerine yer verdi.

Macron'un programÄ±nda ayrÄ±ca, insan haklarÄ± ve temel Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kler Ã§erÃ§evesinde Rusya, TÃ¼rkiye ve OrtadoÄŸu Ã¼lkeleriyle diyaloÄŸun sÃ¼rdÃ¼rÃ¼leceÄŸi vurgulandÄ±. Minsk anlaÅŸmasÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n gerekli olduÄŸunu belirten Macron, bu Ã¼lkeye yÃ¶nelik tedbirlerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izdi.

ProgramÄ±nda Ä°srail-Filistin sorununa iliÅŸkin planlarÄ±nÄ± da paylaÅŸan Macron, "Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸi kadar Filistin devletinin meÅŸruiyeti de Ã¶nem taÅŸÄ±yor. Ä°ki devletin bir arada var olduÄŸu adil ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir barÄ±ÅŸÄ±n ÅŸartlarÄ±nÄ± saÄŸlamalÄ±yÄ±z." ifadesini kullandÄ±.

TerÃ¶rle mÃ¼cadeleye iliÅŸkin planladÄ±ÄŸÄ± tedbirleri de anlatan Macron, "Ev hapsi uygulamasÄ±na son vermeliyiz. Cumhuriyet tarihinde kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ mahallelerde yaÅŸananlar devam ettiÄŸi sÃ¼rece, devlet otoritesini saÄŸlamak mÃ¼mkÃ¼n olmayacak." diye konuÅŸtu.

CumhurbaÅŸkanÄ± olduÄŸu takdirde Ã¼lkede laiklikle ilgili 1905 yÄ±lÄ±nda Ã§Ä±kan yasada deÄŸiÅŸiklik yapmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten Macron, Ã¼niversitelerde laikliÄŸi gerekÃ§e gÃ¶stererek baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ne yasak getirmeyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.