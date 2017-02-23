18:55, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, YÄ±ldÄ±rÄ±m ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'ndeki basÄ±na kapalÄ± kabul, 1 saat 50 dakika sÃ¼rdÃ¼.

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