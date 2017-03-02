18:58, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

BayrampaÅŸa'da facianÄ±n eÅŸiÄŸinden dÃ¶nÃ¼ldÃ¼ | FOTO





Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da iÃ§inde yolcularÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼s, aniden Ã§Ä±kan yangÄ±nla kullanÄ±lamaz hale geldi. ÅžofÃ¶rÃ¼n dikkati ve Ã§abuk davranmasÄ±, facianÄ±n yaÅŸanmasÄ±na engel oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul 15 Temmuz Demokrasi OtogarÄ±'ndan yolcu alan Åžakir GÃ¼ldiken'in kullandÄ±ÄŸÄ± 34 BA 1542 plakalÄ±Â servis otobÃ¼sÃ¼,Â BayrampaÅŸaÂ Kuru GÄ±da Hali Ã¶nÃ¼ne geldiÄŸinde motor kÄ±smÄ±ndan dumanlar yÃ¼kselmeye baÅŸladÄ±. Bunu gÃ¶ren sÃ¼rÃ¼cÃ¼ aracÄ± yol kenarÄ±na Ã§ekti. OtobÃ¼stekiÂ yolcularÂ dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±ktÄ±. OtobÃ¼sÃ¼n motor kÄ±smÄ±nda baÅŸlayan yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼dÃ¼. YangÄ±na ilk mÃ¼dahaleyi sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ve Ã§evredeki vatandaÅŸlar yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme tÃ¼pleriyle yaptÄ±. YangÄ±n daha sonra gelen itfaiye ekiplerince sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, araÃ§ kullanÄ±lamaz hale geldi.

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