19:01, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n 'darbe' raporu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporu ve Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi.

Darbe giriÅŸimiyle ilgili soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼ten Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca FETÃ–/PDY Ã¼yesi olduklarÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan sanÄ±klarÄ±n o geceye iliÅŸkin "Alarm emri verildi, tatbikat zannettik" ÅŸeklindeki ifadeleri Ã¼zerine, TSK'ya, "alarm ve tatbikatlarla ilgili usuller, 15 Temmuz gecesi yaÅŸananlarÄ±n alarm ve tatbikatlarla izah edilip edilemeyeceÄŸi, alarm ve tatbikatlar iÃ§erisinde yÃ¼rÃ¼tÃ¼len faaliyetlerin neler olduÄŸu" soruldu.

BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talebi doÄŸrultusunda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporunda, tatbikat eÄŸitimlerinin TSK iÃ§erisinde sÃ¼rekli icra edilen rutin faaliyetlerden olduÄŸu, tÃ¼m eÄŸitim faaliyetleri gibi tatbikatlarÄ±n da Ã¶nceden belirlenmiÅŸ bir "EÄŸitim Faaliyet Takvimi"ne dayalÄ± planlandÄ±ÄŸÄ± ve icra edildiÄŸi kaydedildi.

Tatbikatlar icra edilmeden Ã¶nce tamamlayÄ±cÄ± mahiyette bazÄ± alt eÄŸitimlerin yapÄ±lmasÄ±nÄ±n gerekli olduÄŸu bildirilen raporda, tatbikatlarÄ±n icra edilecek birliÄŸin seviyesine gÃ¶re, haftalar veya aylar Ã¶ncesinden hazÄ±rlÄ±k yapÄ±lmasÄ±nÄ± gerektiren faaliyetler arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

TSK'daki tÃ¼m tatbikatlarÄ±n, eÄŸitim yÄ±lÄ± baÅŸÄ±nda planlandÄ±ÄŸÄ± ve en geÃ§ 15 Haziran tarihi itibarÄ±yla tamamlanacaÄŸÄ± vurgulanan raporda, TSK'da hangi seviyede olursa olsun alarm veya tatbikatlar sÄ±rasÄ±nda gerÃ§ek mermi kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n ancak bu maksat iÃ§in Ã¶zel belirlenmiÅŸ, atÄ±ÅŸ sahalarÄ±nda ve son derece detaylÄ± emniyet tedbirleri alÄ±nmak suretiyle mÃ¼mkÃ¼n olacaÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.

'PERSONELÄ°N KIÅžLA DIÅžINA Ã‡IKARILMASI NORMAL ÅžARTLARDA MÃœMKÃœ DEÄžÄ°L'

Raporda, alarm eÄŸitimlerinin, TSK'da aniden gerÃ§ekleÅŸen bir durumda birliÄŸin reaksiyon sÃ¼resinin Ã¶lÃ§Ã¼lmesi amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, alarm emrinin mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda icra edilmesi durumunda personelin ikametgahÄ±na motorlu haberci gÃ¶nderilerek Ã¶nceden hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ kapalÄ± zarf iÃ§indeki alarm emrinin yazÄ±lÄ± tebliÄŸ edilmesi suretiyle alarm durumundan haberdar edilerek, birliÄŸe derhal katÄ±lmasÄ±nÄ±n isteneceÄŸi vurgulandÄ±. BilirkiÅŸi raporunda ÅŸu tespitlere yer verildi:

"Personele alarm haberinin verilmesi iÃ§in sivil telefon hattÄ±, cep telefonu, telsiz, e-mail veya baÅŸka sivil haberleÅŸme vasÄ±tasÄ± kullanÄ±lmaz. Normal ÅŸartlarda bÃ¶yle bir usul olmamasÄ±na raÄŸmen, gerek hÄ±zlÄ± olmasÄ± gerekse Ã§ok yaygÄ±n olmasÄ± nedeniyle ivedi haber verilmek maksadÄ±yla bazÄ± birlikler tarafÄ±ndan birlik komutanlarÄ±nÄ±n mÃ¼sadesiyle cep telefonunun da kullanÄ±labileceÄŸi deÄŸerlendirilmektedir.

Birlik personelinin mesai saatleri dÄ±ÅŸÄ±nda, ikametgahlarÄ±ndan veya bulunduklarÄ± yerlerden celp edilerek, birlik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ saÄŸlanmadan araÃ§lara bindirilmek suretiyle kÄ±ÅŸla dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gibi bir faaliyet normal ÅŸartlarda TSK'da mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. EÄŸitim maksatlÄ± dahi olsa herhangi bir kontrol tedbiri almadan tekerlekli, zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n meskun mahaller iÃ§erisinde trafiÄŸe aÃ§Ä±k yollarÄ± kullanarak, geceleyin intikal etmesi sÃ¶z konusu deÄŸildir. Geceleyin habersiz olarak aniden alarm verilerek, personelin toplanmasÄ±na yÃ¶nelik eÄŸitimler Ankara ve Ä°stanbul gibi bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde tatbiki Ã§ok zor olduÄŸundan uygulanmaz."

'PLANSIZ VE ANÄ°DEN TATBÄ°KAT OLMAZ'

Raporda, 15 Temmuz 2016 gecesi yaÅŸanan olaylar, TSK'da icra edilen alarm ve tatbikatlar aÃ§Ä±sÄ±ndan da deÄŸerlendirildi.

BilirkiÅŸi raporunda, 15 Temmuz tarihinin, normal ÅŸartlarda alarm ve tatbikat gibi eÄŸitimlerin asgari bir ay Ã¶nceden tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve atama gÃ¶ren personelin iliÅŸik kestiÄŸi, mehil mÃ¼ddeti kullandÄ±ÄŸÄ± veya izinli bulunduÄŸu bir dÃ¶nem olduÄŸuna iÅŸaret edilerek, "BÃ¶yle bir dÃ¶nemde kendisine alarm veya tatbikat olduÄŸu emri verilen profesyonel bir TSK mensubunun bÃ¶yle bir emri hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na aykÄ±rÄ± bularak sorgulamasÄ± gerekir. AyrÄ±ca plansÄ±z ve aniden tatbikat olmaz. Alarm eÄŸitimi de aniden haber verilse bile kÄ±ÅŸla iÃ§erisinde icra edilir, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±lmaz." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

TatbikatlarÄ±n, birliÄŸe tahsisli eÄŸitim alanlarÄ±nda Ã¶nceden planlÄ± bir faaliyet olarak icra edildiÄŸi belirtilen raporda, ÅŸu tespitler yapÄ±ldÄ±:

"BÃ¼tÃ¼n bunlara raÄŸmen 15 Temmuz gibi planlÄ± tatbikatlarla alakasÄ±z bir tarihte kÄ±ÅŸlasÄ±na Ã§aÄŸrÄ±lan ÅŸahÄ±slarÄ±n alarm ve tatbikatlarda icra edilen rutin faaliyetlerin tam aksine olacak ÅŸekilde, yoklama alÄ±nmadan, birlik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ oluÅŸturulmadan rastgele toplanÄ±larak, gerÃ§ek mÃ¼himmat alarak birliÄŸin planlÄ± gÃ¶revleriyle uyuÅŸmayan sivil veya askeri yerlere intikal etmesi ve o mahallerde silahsÄ±z insanlara dahi ateÅŸ aÃ§acak ÅŸekilde davranmasÄ± ancak Ã¶rgÃ¼t saikiyle hareket ederek, darbe yapmak dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiyle izah edilebilir. Bunun alarm veya tatbikat kavramlarÄ±yla iliÅŸkilendirilmesi asla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."

'BÄ°R BÄ°RLÄ°ÄžE AÄ°T TANKA, BÄ°RLÄ°ÄžÄ°N MENSUBU OLMAYAN PERSONEL BÄ°NEMEZ'

TSK'da yapÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ faaliyetin birlik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§inde yapÄ±lacaÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen raporda, her personelin kendi ait olduÄŸu birlikte hareket edeceÄŸi ve o birliÄŸe ait teÃ§hizatÄ± ve malzemeyi kullanacaÄŸÄ±, bir birliÄŸe ait tanka veya zÄ±rhlÄ± araca o birliÄŸin mensubu olmayan personelin binemeyeceÄŸi veya kullanamayacaÄŸÄ± bildirildi.

Raporda, "15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ baÅŸka ÅŸehirlerde, baÅŸka birliklerde gÃ¶revli personelin kendi birliÄŸinden farklÄ± birliklere giderek, o birliÄŸin personeliymiÅŸ gibi hareket ettiÄŸi tespit edilmiÅŸtir. Bu ÅŸekilde davranan ÅŸahÄ±slarla bu ÅŸahÄ±slarÄ±n kendi birliÄŸine katÄ±lmasÄ±na mÃ¼sade eden ÅŸahÄ±slarÄ±n da bilinÃ§li olarak darbeye iÅŸtirak ettiÄŸi izahtan varestedir." deÄŸerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan olaylarla ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan birisinin de "darbeye katÄ±lan ÅŸahÄ±slarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ eylemin ancak bilinÃ§li olarak darbe maksadÄ±yla ve Ã¶nceden haberli ve hazÄ±rlÄ±klÄ± olmak suretiyle yapÄ±labileceÄŸi" olduÄŸu vurgulandÄ±.

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, Genelkurmay KarargahÄ±nÄ±n veya MuhafÄ±z Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ± KÄ±ÅŸlasÄ±nÄ±n emniyetini almak, takviye etmek gibi planlÄ± bir vazifesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan bilirkiÅŸi raporunda, "Bu kapsamda silah ve teÃ§hizatÄ±nÄ± kuÅŸanarak, silah ve araÃ§larÄ±na gerÃ§ek mermi yÃ¼kleyerek bu yerlere gelen, bu birliklerde en Ã¼st dÃ¼zey personelin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± komuta makamlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu koridorlarda kendilerine karÅŸÄ± gelenlere hedef alarak ateÅŸ aÃ§an kiÅŸilerin bÃ¼tÃ¼n bu olanlarÄ± 'tatbikat' kavramÄ±yla aÃ§Ä±klamasÄ± kabul edilemez." tespiti yer aldÄ±.

Darbe gecesi yaÅŸananlarla ilgili en Ã¶nemli konulardan birisinin de TSK'nÄ±n toplumsal olaylarda kullanÄ±lmasÄ± olduÄŸu kaydedilen raporda, bÃ¶yle bir durumun ancak bulunulan yerdeki en yÃ¼ksek mÃ¼lki amirin talebi Ã¼zerine, yeniden teÅŸkilatlanarak ve diÄŸer kolluk kuvvetleriyle planlama ve koordinasyonu mÃ¼teakip gerÃ§ekleÅŸebileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

BilirkiÅŸi raporunda, 15 Temmuz'da olduÄŸu gibi hafta sonu tatilinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±, gecenin ilerleyen saatlerinde, Ã¶nceden herhangi bir toplumsal eylem ikaz ve haberi olmadan, aniden Ã§aÄŸrÄ±larak, emir komuta ve birlik bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ olmaksÄ±zÄ±n rastgele kuvvetler ÅŸeklinde silahlÄ± eylem gerÃ§ekleÅŸtirilmesinin toplumsal olaylara mÃ¼dahale kavramÄ±yla baÄŸdaÅŸtÄ±ralamayacaÄŸÄ± da vurgulandÄ±. Raporun sonuÃ§ bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde, ÅŸu deÄŸerlendirmeler yapÄ±ldÄ±:

"SonuÃ§ olarak, 15 Temmuz gecesi yaÅŸanan olaylarÄ± TSK'da icra edilen alarm, eÄŸitim ve tatbikat faaliyetleriyle izah edebilmek hiÃ§bir ÅŸartta mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir. Tatbikatlar bir senaryoya dayalÄ± olarak Ã¶nceden planlanan tarihte ve tÃ¼m hazÄ±rlÄ±klar yerine getirildikten sonra icra edilebilir. Hangi faaliyet olursa olsun ve ne maksatla icra edilirse edilsin TSK'ya ait harp silah ve araÃ§larÄ± ile sivil halka zarar verebilecek bir faaliyet icra edilemez.

Aniden birliÄŸine Ã§aÄŸrÄ±lan bir personelin zÄ±rhlÄ± araca, helikoptere veya uÃ§aÄŸa binerek baÅŸka bir birliÄŸe baskÄ±n dÃ¼zenlemesi, bir yolu kapatmasÄ±, bir kÃ¶prÃ¼yÃ¼ kesmesi veya havaalanÄ±, medya kuruluÅŸlarÄ±, telekomÃ¼nikasyon gibi yerleri iÅŸgal etmesi, Meclisi, kamuya ait bina ve tesisleri ateÅŸ altÄ±na almasÄ±, halka ateÅŸ etmesi ancak darbeye iÅŸtirak etmek maksadÄ±yla aÃ§Ä±klanabilir. Bu faaliyetler iÃ§erisinde yer almak, yardÄ±m etmek, destek olmak veya kolaylaÅŸtÄ±rmak hiÃ§bir surette eÄŸitim, alarm veya tatbikat gibi kavramlarla aÃ§Ä±klanamaz."