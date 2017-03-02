19:05, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar





FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne dair 69 sanÄ±klÄ± davada tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi. Dava 24-26 Nisan 2017'ye ertelendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunanÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ (Ã–KK) ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar vererek davayÄ± 24-26 Nisan'a erteledi. Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, eski Kurmay Albay Ãœmit Bak ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Ã‡elik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±na sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi. SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, avukat beyanlarÄ±nÄ± dinleyen mahkeme heyeti, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sordu. SavcÄ± Mustafa Manga, sanÄ±klardan protez kullanan Albay Adem LoÄŸa'nÄ±n tahliyesini, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n ise tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini talep etti. TÃœM SANIKLARIN TUTUKLULUK HALÄ°NÄ°N DEVAMINA HÃœKMEDÄ°LDÄ° Talepleri deÄŸerlendiren mahkeme heyeti, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na hÃ¼kmetti. SanÄ±klarÄ±n mal varlÄ±klarÄ± Ã¼zerindeki tedbir kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebini reddeden heyet, sanÄ±klarÄ±n FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme aÄŸÄ± ByLock programÄ±nÄ± kullanÄ±p kullanmadÄ±klarÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼zekkere yazÄ±lmasÄ±na karar verdi. Firari sanÄ±klar Burak Keklik ve Harun ReÅŸit AktaÅŸ'Ä±n yakalama kararÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n beklenmesine hÃ¼kmeden mahkeme, duruÅŸmayÄ± 24- 26 Nisan'a erteledi.

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