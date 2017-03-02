Ã–KK'daki darbe giriÅŸimi davasÄ±nda ara karar

FETÃ–'nÃ¼n 15 TemmuzÂ 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda GÃ¶lbaÅŸÄ±'nda bulunanÂ Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±nÂ (Ã–KK) ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada ara kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan mahkeme, sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar vererek davayÄ± 24-26 Nisan'a erteledi.
Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼len davada, eski Kurmay Albay Ãœmit Bak ve Kurmay Yarbay Mehmet Ali Ã‡elik'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ duruÅŸmasÄ±na sanÄ±k savunmalarÄ±yla devam edildi.
SanÄ±k savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, avukat beyanlarÄ±nÄ± dinleyen mahkeme heyeti, Cumhuriyet SavcÄ±sÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ sordu. SavcÄ± Mustafa Manga, sanÄ±klardan protez kullanan Albay Adem LoÄŸa'nÄ±n tahliyesini, diÄŸer sanÄ±klarÄ±n ise tutukluluk halinin devamÄ±na karar verilmesini talep etti.
Talepleri deÄŸerlendiren mahkeme heyeti, tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na hÃ¼kmetti.
SanÄ±klarÄ±n mal varlÄ±klarÄ± Ã¼zerindeki tedbir kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebini reddeden heyet, sanÄ±klarÄ±n FETÃ–'nÃ¼n haberleÅŸme aÄŸÄ± ByLock programÄ±nÄ± kullanÄ±p kullanmadÄ±klarÄ±nÄ±n tespiti iÃ§in Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na mÃ¼zekkere yazÄ±lmasÄ±na karar verdi.
Firari sanÄ±klar Burak Keklik ve Harun ReÅŸit AktaÅŸ'Ä±n yakalama kararÄ±nÄ±n infazÄ±nÄ±n beklenmesine hÃ¼kmeden mahkeme, duruÅŸmayÄ± 24- 26 Nisan'a erteledi.
AÄŸrÄ±'da, PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyonda 15 maÄŸara imha edildi, 57 tÃ¼p ile Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸe izin verilmemesine Adalat BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik'ten sert tepki geldi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 26 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yakalandÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Amerika ve Rusya'nÄ±n menfaatleri bakÄ±mÄ±ndan da yeni Orta DoÄŸu siyasetlerinde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir. HiÃ§bir ÅŸekilde Suriye'deki bu vekalet savaÅŸÄ± devam edemez" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara'da DEAÅž adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri gerekÃ§esiyle biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu savunulan 20 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne dair 69 sanÄ±klÄ± davada tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi. Dava 24-26 Nisan 2017'ye ertelendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporu, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da iÃ§inde yolcularÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼s, aniden Ã§Ä±kan yangÄ±nla kullanÄ±lamaz hale geldi. ÅžofÃ¶rÃ¼n dikkati ve Ã§abuk davranmasÄ±, facianÄ±n yaÅŸanmasÄ±na engel oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti
EreÄŸli ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi
GÃ¼ne 3.65'ten baÅŸlayan kur 3.69'u aÅŸtÄ±. Dolar/TL saat 15.15 itibari ile 3,6893'den, avro/TL ise 3,8810 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
TÃ¼rkiye, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen ve Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an iki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nadÄ±
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