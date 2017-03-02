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20:22, 02 Mart 2017 PerÅŸembe
Irak
19:29, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

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Suriyeli PeÅŸmergeler, PKK'ya karÅŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±
Suriyeli PeÅŸmergeler, PKK'ya karÅŸÄ± konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±

IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki Suriyeli PeÅŸmergelerin, PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§irildikleri belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimiÂ (IKBY)Â PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ±Â bÃ¼nyesindekiÂ Suriyeli PeÅŸmergelerin, PKK'nÄ±n Musul'unÂ SincarÂ ilÃ§esindeki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§irildikleri belirtildi.

Roj PeÅŸmergeleri olarak bilinen Suriye PeÅŸmergeleri komutanlarÄ±ndan Albay Kadir Åžeyh Memi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "GÃ¼Ã§lerimizden 500'Ã¼nÃ¼ Åžengal (Sincar) ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sinun kasabasÄ± ve Hanesur kÃ¶yÃ¼ arasÄ±nda konuÅŸlandÄ±rdÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.

Suriyeli PeÅŸmergelerin sevk edildiÄŸi bÃ¶lgelerin PKK'nÄ±n elinde olduÄŸunu belirten Memi, "PKK militanlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in oraya gÃ¼Ã§ takviyesi yaptÄ±k." dedi.

Memi, PKK'nÄ±n bÃ¶lgeden Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in kendilerinin baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± merkezden daha fazla PeÅŸmerge'nin gÃ¶nderilmesi talebinde de bulunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Sincar ilÃ§esine baÄŸlÄ± Sinun kasabasÄ± ve Hanesun bÃ¶lgesi Irak-Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda yer alÄ±yor.

PKK, AÄŸustos 2014'te DEAÅž'Ä±n Sincar ilÃ§esine saldÄ±rmasÄ±nÄ± bahane ederek bÃ¶lgede varlÄ±k gÃ¶stermeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular pkk PeÅŸmerge
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