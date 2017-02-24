DEAÅž'Ä±n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik iddianame hazÄ±r

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â Ankara'daÂ DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri ve Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgeleriyle irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu savunulan 20 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi.
Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheliler Abdulkerim A, Ahmet D, Ali D, Alper A, Burak G, Fuat Ã‡, Harun Y, HurÅŸit S, Ä°brahim Ä°, Mert D, Mustafa S, MÃ¼cahit G, Necip Ãœ, Ramazan E, Serdar A, UÄŸur Ã‡, Ãœmit Y, Yakup Ã‡, YÄ±ldÄ±ray Ã‡, Zafer Ã‡'nin, "DEAÅž silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.
ÅžÃ¼phelilerden Ä°ncirli'nin, adresinde bulunan silah mermileri dolayÄ±sÄ±yla "AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanun" uyarÄ±nca ayrÄ±ca cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
Ä°ddianamede, 15 Temmuz 2016'da gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe giriÅŸimi ardÄ±ndan TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, hem Suriye'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§mek hem de TÃ¼rkiye'den Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gitmek isteyenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
FETÃ–/PDY'nin darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n, sosyal medyadan, "TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§ti, siz de onlarÄ± can evinden vurun, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± gÃ¼Ã§sÃ¼z sahipsiz bilmesinler." twitleri attÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de eylem yapmak amacÄ±yla sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bÃ¶lgede 10 canlÄ± bomba yeleÄŸiyle hazÄ±r bekledikleri ve Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesine patlayÄ±cÄ± madde aktardÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±.
ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in 26 AÄŸustos 2016'da eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar dÃ¼zenlendiÄŸi, 20 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan iddianamede, Ã¶ncelikle Sincan TÃ¶rekent 268. Sokak'ta, "mescit" adÄ± altÄ±nda Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, buradaki aramalarda, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde bayraÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerlerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± 7 dokÃ¼man ele geÃ§irildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.Â
ÅžÃ¼phelilerden Ali D'nin Ã‡ubuk'taki evinde, DEAÅž'Ä±n "Konstantiniyye" adlÄ± dergisinin bulunduÄŸuna yer verilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Ahmet D'nin DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu, "Ebu Eslem" kod adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±, evindeki aramada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde bayraklarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 2 davetiye kartÄ± bulunduÄŸu bildirildi.
AÄŸrÄ±'da, PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyonda 15 maÄŸara imha edildi, 57 tÃ¼p ile Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸe izin verilmemesine Adalat BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik'ten sert tepki geldi
FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 26 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yakalandÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "Amerika ve Rusya'nÄ±n menfaatleri bakÄ±mÄ±ndan da yeni Orta DoÄŸu siyasetlerinde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir. HiÃ§bir ÅŸekilde Suriye'deki bu vekalet savaÅŸÄ± devam edemez" dedi
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara'da DEAÅž adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri gerekÃ§esiyle biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu savunulan 20 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ele geÃ§irilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne dair 69 sanÄ±klÄ± davada tutuklu sanÄ±klarÄ±n tutukluluÄŸunun devamÄ±na karar verildi. Dava 24-26 Nisan 2017'ye ertelendi
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin hazÄ±rlanan bilirkiÅŸi raporu, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderildi
Ä°stanbul BayrampaÅŸa'da iÃ§inde yolcularÄ±n bulunduÄŸu otobÃ¼s, aniden Ã§Ä±kan yangÄ±nla kullanÄ±lamaz hale geldi. ÅžofÃ¶rÃ¼n dikkati ve Ã§abuk davranmasÄ±, facianÄ±n yaÅŸanmasÄ±na engel oldu
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± kabul etti
EreÄŸli ilÃ§esinde, Ã¶rgÃ¼te finansal destek saÄŸladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 19 ÅŸirkete kayyum atandÄ±
Kentte Ã¶ÄŸle saatlerinden itibaren etkili olan kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± hayatÄ± olumsuz etkiledi
Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'nÄ±n Gaggenau kentinde yapmasÄ± planlanan konuÅŸmasÄ± iÃ§in verilen izin geri Ã§ekildi.
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ve Hazro ilÃ§elerindeki 12 mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon dolayÄ±sÄ±yla sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi bildirildi
GÃ¼ne 3.65'ten baÅŸlayan kur 3.69'u aÅŸtÄ±. Dolar/TL saat 15.15 itibari ile 3,6893'den, avro/TL ise 3,8810 seviyesinden iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor
TÃ¼rkiye, Afganistan'Ä±n baÅŸkenti Kabil'de peÅŸ peÅŸe dÃ¼zenlenen ve Ã§ok sayÄ±da sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine yol aÃ§an iki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± en gÃ¼Ã§lÃ¼ ÅŸekilde kÄ±nadÄ±
Ä°kametgah belgesi artÄ±k nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ veya muhtarlÄ±ÄŸa gitmeden e-Devlet Ã¼zerinden alÄ±nabilecek