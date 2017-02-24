19:37, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

DEAÅž'Ä±n Ankara yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik iddianame hazÄ±r





Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, Ankara'da DEAÅž adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri gerekÃ§esiyle biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu savunulan 20 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±,Â Ankara'daÂ DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri ve Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgeleriyle irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§esiyle biri Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu savunulan 20 kiÅŸi hakkÄ±nda iddianame dÃ¼zenleyerek, mahkemeye gÃ¶nderdi. Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheliler Abdulkerim A, Ahmet D, Ali D, Alper A, Burak G, Fuat Ã‡, Harun Y, HurÅŸit S, Ä°brahim Ä°, Mert D, Mustafa S, MÃ¼cahit G, Necip Ãœ, Ramazan E, Serdar A, UÄŸur Ã‡, Ãœmit Y, Yakup Ã‡, YÄ±ldÄ±ray Ã‡, Zafer Ã‡'nin, "DEAÅž silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapse Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi. ÅžÃ¼phelilerden Ä°ncirli'nin, adresinde bulunan silah mermileri dolayÄ±sÄ±yla "AteÅŸli Silahlar ve BÄ±Ã§aklar ile DiÄŸer Aletler HakkÄ±nda Kanun" uyarÄ±nca ayrÄ±ca cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi. Ä°ddianamede, 15 Temmuz 2016'da gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe giriÅŸimi ardÄ±ndan TÃ¼rkiye-Suriye sÄ±nÄ±r hattÄ±nda sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±, hem Suriye'den TÃ¼rkiye'ye geÃ§mek hem de TÃ¼rkiye'den Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgelerine gitmek isteyenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± belirtildi. 'TÃœRKÄ°YE SINIRI GEÃ‡TÄ°, CAN EVÄ°NDEN VURUN' FETÃ–/PDY'nin darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n, sosyal medyadan, "TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ± geÃ§ti, siz de onlarÄ± can evinden vurun, MÃ¼slÃ¼manlarÄ± gÃ¼Ã§sÃ¼z sahipsiz bilmesinler." twitleri attÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, DEAÅž mensuplarÄ±nÄ±n TÃ¼rkiye'de eylem yapmak amacÄ±yla sÄ±nÄ±ra yakÄ±n bÃ¶lgede 10 canlÄ± bomba yeleÄŸiyle hazÄ±r bekledikleri ve Ã§atÄ±ÅŸma bÃ¶lgesine patlayÄ±cÄ± madde aktardÄ±klarÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgilere ulaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlatÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in 26 AÄŸustos 2016'da eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar dÃ¼zenlendiÄŸi, 20 ÅŸÃ¼phelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan iddianamede, Ã¶ncelikle Sincan TÃ¶rekent 268. Sokak'ta, "mescit" adÄ± altÄ±nda Ã¶rgÃ¼t faaliyetlerinin yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, buradaki aramalarda, DEAÅž Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sÃ¶zde bayraÄŸÄ±nÄ±n Ã¼zerlerinde yer aldÄ±ÄŸÄ± 7 dokÃ¼man ele geÃ§irildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.Â Ã–RGÃœTÃœN ANKARA EMÄ°RÄ°Â ÅžÃ¼phelilerden Ali D'nin Ã‡ubuk'taki evinde, DEAÅž'Ä±n "Konstantiniyye" adlÄ± dergisinin bulunduÄŸuna yer verilen iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden Ahmet D'nin DEAÅž'Ä±n sÃ¶zde "Ankara emiri" olduÄŸu, "Ebu Eslem" kod adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±, evindeki aramada Ã¶rgÃ¼tÃ¼n sÃ¶zde bayraklarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± 2 davetiye kartÄ± bulunduÄŸu bildirildi.

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