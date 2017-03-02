Ä°sviÃ§re'de inekleri silahla tehdide 50 bin lira ceza

Ä°sviÃ§re'de bir mahkeme, bahÃ§esine girenÂ ineklereÂ silah doÄŸrultan kiÅŸiyeÂ 50 bin liraÂ para cezasÄ± verdi.
Ä°sviÃ§re resmi haber ajansÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, St. Gallen kantonunda yaÅŸayan bir vatandaÅŸ, sÃ¼rekli bahÃ§esine giren ve yetiÅŸtirdiÄŸi bitkileri yiyen ineklere silah doÄŸrultarakÂ tehdit ettiÄŸiÂ iÃ§in 40 gÃ¼n boyunca gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 1250 lira (350 Ä°sviÃ§re frangÄ±) ceza Ã¶demeye mahkum edildi.
Haberde, sÃ¶z konusu ÅŸahsÄ±n ineklere silah doÄŸrultarak, "BahÃ§emden ayrÄ±lmazsanÄ±z sizi vururum." dediÄŸi kaydedildi.
Mahkeme, silahla inekleri tehdit eden kiÅŸiyi, kamu dÃ¼zenini bozmak ve ateÅŸli silahla suÃ§ iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle cezalandÄ±rÄ±rken, ÅŸahsÄ±n, nefsi mÃ¼dafaa yaptÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik baÅŸvurusunu reddetti.
ÅžahsÄ±n, bahÃ§esine giren ineklere karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± reaksiyon gÃ¶sterdiÄŸini belirten hakim, "Ä°neklerin silah tehdidini anlamadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik de bir ÅŸÃ¼phemiz yok." ifadesini kullandÄ±.
Ä°sviÃ§re'de bir mahkeme, bahÃ§esine giren ineklere silah doÄŸrultan kiÅŸiye 50 bin lira para cezasÄ± verdi
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