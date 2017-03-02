19:41, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Ä°sviÃ§re'de inekleri silahla tehdide 50 bin lira ceza





Ä°sviÃ§re'de bir mahkeme, bahÃ§esine giren ineklere silah doÄŸrultan kiÅŸiye 50 bin lira para cezasÄ± verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°sviÃ§re'de bir mahkeme, bahÃ§esine girenÂ ineklereÂ silah doÄŸrultan kiÅŸiyeÂ 50 bin liraÂ para cezasÄ± verdi. Ä°sviÃ§re resmi haber ajansÄ±nÄ±n verdiÄŸi bilgiye gÃ¶re, St. Gallen kantonunda yaÅŸayan bir vatandaÅŸ, sÃ¼rekli bahÃ§esine giren ve yetiÅŸtirdiÄŸi bitkileri yiyen ineklere silah doÄŸrultarakÂ tehdit ettiÄŸiÂ iÃ§in 40 gÃ¼n boyunca gÃ¼nde yaklaÅŸÄ±k 1250 lira (350 Ä°sviÃ§re frangÄ±) ceza Ã¶demeye mahkum edildi. Haberde, sÃ¶z konusu ÅŸahsÄ±n ineklere silah doÄŸrultarak, "BahÃ§emden ayrÄ±lmazsanÄ±z sizi vururum." dediÄŸi kaydedildi. Mahkeme, silahla inekleri tehdit eden kiÅŸiyi, kamu dÃ¼zenini bozmak ve ateÅŸli silahla suÃ§ iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle cezalandÄ±rÄ±rken, ÅŸahsÄ±n, nefsi mÃ¼dafaa yaptÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik baÅŸvurusunu reddetti. ÅžahsÄ±n, bahÃ§esine giren ineklere karÅŸÄ± aÅŸÄ±rÄ± reaksiyon gÃ¶sterdiÄŸini belirten hakim, "Ä°neklerin silah tehdidini anlamadÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik de bir ÅŸÃ¼phemiz yok." ifadesini kullandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.