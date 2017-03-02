19:46, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

KurtulmuÅŸ: Amerika ve Rusya iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Amerika ve Rusya'nÄ±n menfaatleri bakÄ±mÄ±ndan yeni Orta DoÄŸu siyasetlerinde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± iÃ§in doÄŸru partnerin TÃ¼rkiye olduÄŸunu belirterek, "Sahada alan kazanmak iÃ§in vekalet savaÅŸlarÄ±, yani kendi kuklalarÄ±yla birtakÄ±m bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ler elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸabilirler ama bu kalÄ±cÄ± deÄŸildir. HiÃ§bir ÅŸekilde Suriye'deki bu vekalet savaÅŸÄ± devam edemez, hiÃ§bir Ã¼lkenin kendi baÅŸÄ±na sonuÃ§ alma ihtimali yoktur." dedi.

NTV'de canlÄ± yayÄ±na katÄ±lan KurtulmuÅŸ, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n, Almanya'da konuÅŸma yapacaÄŸÄ± etkinliÄŸin, bu Ã¼lke tarafÄ±ndan iptal edildiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde son dakika bilgisi verilmesi Ã¼zerine, bunu yeni duyduÄŸunu sÃ¶yledi.

Bu nedenle yorum yapmasÄ±nÄ±n erken olabileceÄŸini dile getiren KurtulmuÅŸ, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Daha Ã¶nce de dile getirildi. Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ve Almanya'da bazÄ± Ã§evrelerde de dile getirildi. Bu referandum kampanyasÄ±nda, 'evet' ya da ' hayÄ±r' diyen siyasetÃ§iler, STK'lar, kanaat Ã¶nderleri var. Yani Almanya ya da baÅŸka Ã¼lkelerde yapÄ±lacak mitingler, bu Ã¼lkenin ya da baÅŸkasÄ±nÄ±n iÃ§ siyasetini etkilemek Ã¼zere yapÄ±lan mitingler deÄŸildir. Orada yaÅŸayan TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±, yani TÃ¼rkiye'deki seÃ§ime dÃ¶nÃ¼k olarak oy verecek vatandaÅŸlarla ilgili bir kampanya sÃ¼recidir. DolayÄ±sÄ±yla demokratik bir Ã¼lkede bÃ¶yle bir yasaklanma sÃ¶z konusuysa, iÅŸin mahiyetini bilmiyorum ama prensip itibarÄ±yla bÃ¶yle bir yasaklamanÄ±n kabul edilmesi asla mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Demokratik bir Ã¼lke, 'evet' de 'hayÄ±r'da kampanyaya katÄ±lan herkesin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§malÄ±, oradaki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±n bilgilendirilmesini saÄŸlayacak zeminleri hazÄ±rlamalÄ±dÄ±r. Yani bunu tabii ki kampanyayÄ± yapacak olanlarÄ±n kendisi yapacak ama onun gÃ¼venliÄŸinden tutun da izinlerin verilmesine kadar her ÅŸeyi yapmalarÄ± gerekirken tersine yapmalarÄ±, demokrasiyi fazla baÄŸdaÅŸtÄ±ramamak demektir. DoÄŸru bulmuyoruz. EÄŸer bÃ¶yle bir ÅŸey varsa yanlÄ±ÅŸtÄ±r."

KurtulmuÅŸ, buna gerekÃ§e olarak da "salonun kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸunun" gÃ¶sterildiÄŸi bilgisinin verilmesi Ã¼zerine, "GerekÃ§e, mazeret bunlar olabilir, tam bilmiyorum ama biz daha Ã¶nce de hem 2014 referandumu hem de daha Ã¶nceki sÃ¼reÃ§lerde Almanya'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bilgilendirilmesi iÃ§in Ã§ok sayÄ±da salon toplantÄ±sÄ± yaptÄ±k. Hatta mitingler de yapÄ±ldÄ±. Bunlar demokrasinin gereÄŸidir. Yani eÄŸer siz miting, propaganda yapmayacaksanÄ±z, Avrupaâ€™daki vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za nasÄ±l, 'oy verin' diyeceksiniz? DolayÄ±sÄ±yla Almanlar bir taraftan orada oy verilmesini saÄŸlarken, bir taraftan yasaklama yoluna giderlerse, bu aslÄ±nda kendi iÃ§inde de bir Ã§eliÅŸkidir. Bunu da izah etmeleri gerekir. Yani vatandaÅŸa, 'oy verin' diyeceksiniz ama 'kampanya yapÄ±lmasÄ±n' diyeceksiniz. Bu asla akla, mantÄ±ÄŸa, demokrasiye uygun bir tavÄ±r deÄŸildir." diye konuÅŸtu.Â

"SURÄ°YE SORUNUNU HÄ°Ã‡BÄ°R ÃœLKE TEK BAÅžINA Ã‡Ã–ZEMEZ"

MenbiÃ§â€™te yaÅŸananlarÄ±n hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve "ABD ve Rusyaâ€™ya raÄŸmen TÃ¼rkiye orada bir operasyon yapar mÄ±?" sorusu Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Suriye'deki durum, 6 yÄ±llÄ±k bÃ¼yÃ¼k bir satranÃ§ oyununun sonunda bu duruma gelmiÅŸtir. Ä°lk 3 yÄ±lÄ± iÃ§ savaÅŸ, diÄŸer 3 yÄ±l da vekalet savaÅŸlarÄ±dÄ±r. Hemen hemen dÃ¼nyanÄ±n bÃ¼tÃ¼n ordularÄ±, bÃ¼tÃ¼n bÃ¶lgesel, kÃ¼resel gÃ¼Ã§ler oradadÄ±r. Ã‡ok sayÄ±da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ vardÄ±r. Suriye ve Irak paramparÃ§a hale getirilmiÅŸtir. Haritalar artÄ±k bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'de ezberlendi. Falan kasaba bugÃ¼n onun elinde, yarÄ±n baÅŸka gÃ¼cÃ¼n elindedir. Ancak gelinen nokta Ã¶yle bir noktadÄ±r ki artÄ±k hiÃ§bir Ã¼lke istese de tek baÅŸÄ±na bu sorunu Ã§Ã¶zemez. Ne Rusya, ne ABD ne de baÅŸka bir Ã¼lkenin Suriye sorununu tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zme yeteneÄŸi de kabiliyeti de kalmamÄ±ÅŸtÄ±r. Hepimizin ortak noktasÄ± ÅŸu olmalÄ±dÄ±r; 'Suriyeâ€™de nasÄ±l barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±z? HalkÄ±n istediÄŸi adil ve kalÄ±cÄ± bir barÄ±ÅŸÄ± nasÄ±l temin edeceÄŸiz?' Birinci odaklanmamÄ±z gereken nokta budur."

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, bÃ¶lgede yaÅŸananlarÄ±n, TÃ¼rkiye iÃ§in ise bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir Ã¶nemi daha olduÄŸunu dile getirdi.

"ABD ve Rusya bilmem kaÃ§ bin kilometre uzakta" diyen KurtulmuÅŸ, sÄ±nÄ±rlarÄ±n hemen Ã¶tesinden terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin TÃ¼rkiye'ye saldÄ±rÄ±lar dÃ¼zenlediÄŸini, fÃ¼zeler attÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunlara bazÄ± gruplarÄ±n destek verdiÄŸini ve bundan dolayÄ± FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.

BunlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra PKK ve DEAÅžâ€™Ä±n, TÃ¼rkiye'de de zararlar verdiÄŸini anÄ±msatan KurtulmuÅŸ, "TÃ¼m bunlara baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman, TÃ¼rkiye kendi ulusal gÃ¼venliÄŸini tehlikeden kurtarmak, garanti altÄ±na almak iÃ§in FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nu baÅŸlattÄ±. Bunu yaparken de hem gÃ¼venliÄŸini hem de bÃ¶lgede var olan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± temin etmek iÃ§in bu adÄ±mlarÄ± attÄ±. Bununla birlikte ortaya bir model koyduk. BaÅŸÄ±ndan beri ne diyoruz? 'Bir yerden bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã§Ä±karÄ±rken, diyelim ki DEAÅž'Ä± Ã§Ä±karÄ±rken, baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ o halkÄ±n baÅŸÄ±na bela etmeyelim. Oraya YPG'yi, PYD'yi sokmayalÄ±m.' DolayÄ±sÄ±yla bir taraftan bir model de geliÅŸtirdik; iÅŸte Cerablus modeli, ÅŸimdi El Bab modeli. 'O ÅŸehrin halkÄ±nÄ± meÅŸru muhalefet unsurlarÄ±yla kurtaralÄ±m. Oraya ondan sonra o ÅŸehrin halkÄ± gelsin oraya otursun.' Ä°ÅŸte 45 bin kiÅŸi geldi Cerablus'ta oturuyor. Ä°nÅŸallah El Bab'ta ve bundan sonra da MenbiÃ§'te de oturacak." diye konuÅŸtu.

"YPG'NÄ°N Ã‡EKÄ°LMESÄ° KONUSUNDA CÄ°DDÄ°YÄ°Z"

MenbiÃ§'te daha bu meselenin baÅŸÄ±nda olunduÄŸunu aktaran KurtulmuÅŸ, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu meselelerin baÅŸÄ±nda, Obamaâ€™nÄ±n teyin ettiÄŸi bir konudur. Yani PYD, YPG gÃ¼Ã§leri ya da ÅŸimdi onun yerine Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri diyorlar, bu, onlarÄ±n ÅŸemsiye kuruluÅŸudur. Yani, bu gÃ¼Ã§lerin hepsinin FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusuna Ã§ekilmesi ve MenbiÃ§'i de TÃ¼rkiye'nin bir gÃ¼venlik alanÄ± olarak orayÄ± terk etmeleri, teyit edilmiÅŸ bir meseledir. Åžimdi biz bunu bekliyoruz ve ciddi olduÄŸumuzu ifade ediyoruz. AynÄ± ÅŸekilde Rakka, Musul ve diÄŸer operasyonlarÄ±n hepsinde de bu ortaya koyduÄŸumuz modelin uygulanmasÄ±, yani meÅŸru muhalefet gÃ¼Ã§leriyle o ÅŸehrin halklarÄ±nÄ±n o operasyonlarÄ± yapmasÄ± ve uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ler olarak da buna destek vermemiz. AmerikasÄ±, Rusya'yÄ± vesaire... EÄŸer bunu yapabilirsek bÃ¶lgede bir an evvel barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ±na katkÄ± sunabiliriz."

"YPG konusunda ABD ve Rusya bizden farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. TÃ¼rkiye PYD ve YPG konusunda bunlarÄ± ikna edemezse, kendi baÅŸÄ±na hamle yapmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?" sorusu Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, DEAÅž, YPG ve rejim gÃ¼Ã§leri arasÄ±nda ciddi ittifaklarÄ±n olduÄŸunu, iÅŸ birlikleri yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bunlara kimlerin silah verdiÄŸinin bilindiÄŸini sÃ¶yledi.

Åžimdi bÃ¶lgenin yeniden yapÄ±landÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren KurtulmuÅŸ, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Trump yÃ¶netiminin bu konuya bÃ¼yÃ¼k hassasiyetle eÄŸileceÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz, tahmin ediyoruz. Yani 3-5 ay beklemek lazÄ±m onlarÄ±n da Orta DoÄŸu politikalarÄ±nÄ± tam ÅŸekillendirmek iÃ§in. Burada ya birtakÄ±m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri, silahlÄ± gruplarla iÅŸ birliÄŸi yapacaklar ya da bu bÃ¶lgenin en Ã¶nemli siyasi ve iktisadi istikrarÄ±na sahip en Ã¶nemli Ã¼lkesi TÃ¼rkiye ile iÅŸ birliÄŸi yapacaklar. Yani saÄŸdan sayÄ±n 3-5 bin, soldan sayÄ±n 5-6 bin kiÅŸilik bir YPG'den bahsediyoruz. Evet. Bunlar silahlandÄ±rÄ±larak ciddi bir noktaya getirilmiÅŸ olabilir. DiÄŸer taraftan 80 milyon nÃ¼fusu ve gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ordusu olan bir TÃ¼rkiye var. Amerika ve Rusya'nÄ±n menfaatleri bakÄ±mÄ±ndan da yeni Orta DoÄŸu siyasetlerinde iÅŸ birliÄŸi yapmalarÄ± iÃ§in doÄŸru partner TÃ¼rkiye'dir. Sahada alan kazanmak iÃ§in vekalet savaÅŸlarÄ±, yani kendi kuklalarÄ±yla birtakÄ±m bÃ¶lgesel gÃ¼Ã§ler elde etmeye Ã§alÄ±ÅŸabilirler ama bu kalÄ±cÄ± deÄŸildir. HiÃ§bir ÅŸekilde Suriye'deki bu vekalet savaÅŸÄ± devam edemez, hiÃ§bir Ã¼lkenin kendi baÅŸÄ±na sonuÃ§ alma ihtimali yoktur. 'Bu vekalet savaÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼relim' diyorlarsa Ã§ok aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yorum; ben bunu 1,5 senedir sÃ¶ylÃ¼yorum, artÄ±k Amerika ve Rusya Ã§atÄ±ÅŸma noktasÄ±na gelirler. Bunun da ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in, bÃ¶lgede ciddi dengelerin kuvvetli ÅŸekilde kurulabilmesi iÃ§in TÃ¼rkiye ile de iÅŸ birlikleri zorunludur. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nem bunu gÃ¶sterecektir. Bunlar sahada konuÅŸuluyor. MenbiÃ§, Rakka operasyonlarÄ±nÄ±n bu Ã¼lkelerle konuÅŸarak, gÃ¶rÃ¼ÅŸerek yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz ama Rakkaâ€™daki hassasiyetimizi de Ã§ok aÃ§Ä±k sÃ¶ylÃ¼yoruz. EÄŸer bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ oradan Ã§Ä±karmak iÃ§in baÅŸka bir terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼yle iÅŸ birliÄŸi yapÄ±lacaksa TÃ¼rkiye bÃ¶yle bir senaryonun iÃ§inde olmaz."

"TEMEL HASSASÄ°YET 'RAKKA RAKKALILARINDIR"

Rakka operasyonuna iliÅŸkin soru Ã¼zerine, bu konudaki temel hassasiyetlerinin "Rakka RakkalÄ±larÄ±ndÄ±r" olduÄŸunu belirten kurtulmuÅŸ, Rakka'dan RakkalÄ±larÄ± Ã§Ä±karÄ±p, yÃ¼zde 100'e yakÄ±nÄ± Arap olan bir ÅŸehre baÅŸka bir etnik grubun konmasÄ±ndan bir sonuÃ§ alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± ve Orta DoÄŸu'daki kan revanÄ±n durdurulamayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Rusya ve ABD'ye bunlarÄ± defalarca sÃ¶ylediklerini dile getiren KurtulmuÅŸ, "BÃ¼tÃ¼n planlar ortadadÄ±r. BunlarÄ±n hepsi konuÅŸuluyor. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n ve bizim hep dile getirdiÄŸimiz ÅŸey ÅŸu; TÃ¼rkiye'nin baÅŸkasÄ±nÄ±n topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼ yok. 'Orada kalÄ±cÄ± olmak, o ÅŸehirlerde sÃ¼rekli duralÄ±m, oralar TÃ¼rkiye'nin kontrolÃ¼nde olsun' diye bu operasyonlarÄ± yapmÄ±yoruz. YapacaÄŸÄ±mÄ±z operasyonlarÄ± da bunun iÃ§in yapmayacaÄŸÄ±z. Oralarda halkÄ±n selamete kavuÅŸmasÄ±, barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi, ÅŸehirlerin kendi halklarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶netilmesi, tekrar halklarÄ±n meskun hale gelmeleri iÃ§in yapÄ±yoruz. Her ÅŸehirde baÅŸka bir formÃ¼l ortaya Ã§Ä±kabilir. SonuÃ§ olarak, bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerle anlaÅŸarak, sahada neler yapÄ±labilecek, bunlarÄ±n hepsi masadadÄ±r. ÅžartlarÄ±n geliÅŸmesine gÃ¶re, TÃ¼rkiye'nin milli menfaatleri neyi gerektiriyorsa ve bÃ¶lge haklarÄ±nÄ±n selameti neyi gerektiriyorsa onu yaparÄ±z." diye konuÅŸtu.Â

"TÃœRK SÄ°LAHLI KUVVETLERÄ°'NÄ° SÄ°YASETE Ã‡EKMENÄ°N ZARARINI HEP BÄ°RLÄ°KTE YAÅžADIK"

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ, "'Karargah RahatsÄ±z' haberinde, manÅŸetten ayrÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek iÃ§erikte bir sÄ±kÄ±ntÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z mÃ¼?" sorusunu ÅŸÃ¶yle yanÄ±tladÄ±:

"Tabii ki gÃ¶rdÃ¼m. Hem de hemen hemen 28 Åžubat'Ä±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk gelmiÅŸ olan bir manÅŸettir. Eski TÃ¼rkiye'nin alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir manÅŸettir. EÄŸer bir rahatsÄ±zlÄ±k varsa, o manÅŸeti ÅŸÃ¶yle okudum; 'Bu rahatsÄ±zlÄ±k karargahÄ±n rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± deÄŸil, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin Ã¶zellikle 15 Temmuz'dan sonra bir taraftan kendi iÃ§indeki FETÃ– artÄ±klarÄ±nÄ± temizleyerek diÄŸer taraftan sivil iradenin, seÃ§ilmiÅŸ hÃ¼kÃ¼metin emrinde uyumlu bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan rahatsÄ±z olanlarÄ±n manÅŸeti diye gÃ¶rdÃ¼m aÃ§Ä±kÃ§asÄ±. Eski TÃ¼rkiye'ye ait manÅŸetler. 'Kaosa kalkan eller', 'YapamÄ±yorsanÄ±z bÄ±rakÄ±n gidin', 'Ordu rahatsÄ±z" manÅŸetleri... 28 Åžubat'ta biz bunlarÄ± gÃ¶rdÃ¼k. AynÄ± filmi hiÃ§bir ÅŸekilde TÃ¼rkiye bir daha gÃ¶rmeyecek. Ã‡ok net sÃ¶ylÃ¼yorum, halkÄ±n verdiÄŸi yetkiyle hÃ¼kÃ¼metimiz ve sivil irade iÅŸ baÅŸÄ±ndadÄ±r."

BÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±n olduÄŸu gibi TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin de siyasetin, sivil otoritenin emrinde kendi anayasal gÃ¶revlerini yapmakla meÅŸgul olduÄŸunu vurgulayan KurtulmuÅŸ, "Bu anlamda ne kimse TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerini siyasetin iÃ§ine Ã§ekebilir ne de hÃ¼kÃ¼meti bu anlamda kararsÄ±z ve etkisiz hale getirerek bu iÅŸlere seyirci kalmasÄ±na, yani kendi gÃ¶revini yapmamasÄ±na doÄŸru itebilirler. Bunlar hiÃ§bir ÅŸekilde TÃ¼rkiye'de bu dengeleri etkileyemeyecek. KaldÄ± ki daha dÃ¼n gibi yakÄ±n, 15 Temmuz'da, bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye bir ders almadÄ±k mÄ±? 15 Temmuz'da darbecilere karÅŸÄ± yek vÃ¼cut olarak bÃ¼tÃ¼n medya, siyaset durmadÄ± mÄ±? 15 Temmuz'dan bu yana ne deÄŸiÅŸti? EÄŸer 15 Temmuz'daki bu hainler darbe yapabilmiÅŸ olsaydÄ±, yani birtakÄ±m rahatsÄ±z askerler olarak duruma mÃ¼dahale etmiÅŸ olsalardÄ± bugÃ¼n siz de ben de bu stÃ¼dyoda olmayacaktÄ±k. Bu dersi, sivil irade, medya ve TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri de Ã§Ä±kardÄ±. EÄŸer TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§indeki o curÃ¼fu, FETÃ–'cÃ¼ Ã§eteyi bir tÃ¼rlÃ¼ ayÄ±klayabilmiÅŸ olamasaydÄ± belki ÅŸu an konuÅŸtuÄŸumuz FÄ±rat KalkanÄ± Operasyonu'nu yapacak bir gÃ¼cÃ¼ kendisinde bulamayacaktÄ±. KaldÄ± ki TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri'ni siyasete Ã§ekmenin zararÄ±nÄ± hep birlikte yaÅŸadÄ±k ama en Ã§ok TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri mensuplarÄ± yaÅŸadÄ±. Ordunun itibarÄ± algÄ±sÄ± yerlerde sÃ¼rÃ¼ndÃ¼. Åžimdi yeni yeni TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri halkla bÃ¼tÃ¼nleÅŸtikÃ§e, bu operasyonlarda baÅŸarÄ± saÄŸladÄ±kÃ§a millet yeniden TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine 'bizim ordumuz' diye bakmaya baÅŸladÄ±. Kimse kusura bakmasÄ±n, ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rarak, ne TÃ¼rkiye'de siyaseti etkisizleÅŸtirmeye kimsenin gÃ¼cÃ¼ yeter ne de TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerini yeniden bu siyasete karÄ±ÅŸma gibi bir hastalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§ine Ã§ekebilir." ifadelerini kullandÄ±.

"BU ÃœLKENÄ°N SAHÄ°BÄ° MÄ°LLETTÄ°R"

Numan KurtulmuÅŸ, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin anayasal ve Ã§ok Ã¶nemli bir kurum olduÄŸunu ifade ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bu kurumumuzun iÃ§inden ÅŸu ya da bu ÅŸekilde iÃ§eriÄŸi hiÃ§ Ã¶nemli deÄŸil, 'ÅŸÃ¶yle ya da ÅŸu konuda bir rahatsÄ±zlÄ±k var, ÅŸu konuda eleÅŸtiri var, ÅŸu ÅŸekilde cevap var' ÅŸeklinde bir ÅŸey sÃ¶ylÃ¼yorsunuz. BÃ¶yle bir ÅŸey olamaz. Bu kabul edilemez bir durumdur. Ä°Ã§eriÄŸinin ne olduÄŸundan uzak olarak bÃ¶yle bir manÅŸetin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±, bÃ¶yle bir konunun gÃ¼ndeme taÅŸÄ±nmasÄ± fevkalade yanlÄ±ÅŸtÄ±r. O zaman baÅŸka bir kurum da kalksÄ±n desin ki, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 'ben de ÅŸundan ÅŸundan rahatsÄ±zÄ±m' desin. Meteoroloji MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ de kalksÄ±n 'ben de bundan rahatsÄ±zÄ±m' desin. Anayasa Mahkemesi de kalksÄ±n 'ÅŸundan rahatsÄ±zÄ±m' desin. Hele hele siyasi iÃ§erikli birtakÄ±m rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirsinler. Bunlar geÃ§miÅŸ dÃ¶nemde yapÄ±lmadÄ± mÄ±? YapÄ±ldÄ±. Sivil siyasetin, milletimizin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸunun bu manÅŸetten rahatsÄ±z olduÄŸu konu budur.Â

HatÄ±rlayÄ±n 28 Åžubat gÃ¼nlerini. Ãœniversiteler, ordu, yargÄ±, Ã¶teki beriki rahatsÄ±z... Millet rahatsÄ±z olmuyor mu kardeÅŸim? Bu Ã¼lkenin sahibi millettir. Millet de rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiriyor. Millet de bunun sonucu olarak beÄŸendiÄŸi iktidarÄ± seÃ§iyor, beÄŸenmezse yerine baÅŸka bir hÃ¼kÃ¼met getirebiliyor. DolayÄ±sÄ±yla bÃ¶yle bir gÃ¼cÃ¼ var. Eski alÄ±ÅŸkanlÄ±klarla Ã¼lkenin birtakÄ±m yÃ¶netim birimlerinin rahatsÄ±zlÄ±klarÄ±nÄ± dile getirmesini fevkalade yanlÄ±ÅŸ buluyorum."Â

"SORUMLULUK SEÃ‡Ä°LMÄ°Åž SÄ°YASETÃ‡Ä°NÄ°N ÃœZERÄ°NDEDÄ°R"

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik soruya KurtulmuÅŸ, "Ãœlkeyi yÃ¶neten bir hÃ¼kÃ¼met var. HÃ¼kÃ¼metin ilgili Savunma BakanÄ± var. Kuvvet komutanlÄ±klarÄ± Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlanmÄ±ÅŸ bu son dÃ¼zenlemelerle. DolasÄ±yla Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± herhalde geniÅŸ bir tartÄ±ÅŸmadan sonra bÃ¶yle bir konuyu gÃ¼ndeme getirmiÅŸtir. Siyasi bir karar olarak da bu kararÄ± uygulamÄ±ÅŸtÄ±r. Sorumluluk seÃ§ilmiÅŸ siyasetÃ§inin Ã¼zerindedir, bunu uygulayacak olan sivil ya da asker bÃ¼rokratÄ±n Ã¼stÃ¼nde deÄŸildir. Burada sÃ¼reÃ§ nasÄ±l, detayÄ±nÄ± biliyorum ama sivil siyasetin aldÄ±ÄŸÄ± bir karar var. Bu kararÄ±n sahibi de uygulayÄ±cÄ±sÄ± da sivil siyasettir." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.Â