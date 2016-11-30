19:56, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Sivas merkezli 6 ilde 'ByLock' operasyonu: 26 gÃ¶zaltÄ±





FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduklarÄ± iddiasÄ±yla 26 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yakalandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi SivasÂ merkezli 6 ilde, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 26 kamu Ã§alÄ±ÅŸanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sivas Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžubesi ekipleri, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock" kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu tespit edilen ve Ã§eÅŸitli kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan memurlara yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenledi. Sivas merkezli, Ä°stanbul, Kayseri, Samsun, NevÅŸehir ve Mersin ile Sivas'a baÄŸlÄ± 6 ilÃ§ede gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda, haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± verilen 32 ÅŸÃ¼pheliden 26'sÄ± yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler, iÅŸlemleri iÃ§in Sivas'a getirildi. Firari 6 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in de Ã§alÄ±ÅŸmalar devam ediyor.

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