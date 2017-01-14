Bakan BozdaÄŸ ile Ã‡elik'ten Almanya'ya sert tepki

Almanyaâ€™da Baden-WÃ¼rttemberg eyaletinin Gaggenau kentinde,Â Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸâ€™Ä±n konuÅŸma yapacaÄŸÄ±Â AvrupalÄ± TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸiâ€™nin (UETD) dÃ¼zenlediÄŸi etkinliÄŸe "park yeri ve giriÅŸlerin yeterli olmadÄ±ÄŸÄ±" Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek engel Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.
Gaggenau belediyesi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â UETDâ€™ye kiraladÄ±ÄŸÄ± bir salonda dÃ¼zenlenecek etkinlik iÃ§in verdiÄŸi izni geri Ã§ektiÄŸini duyurdu.
AÃ§Ä±klamada, UETD Gaggenau ÅŸubesinin kuruluÅŸ etkinliÄŸinin gerÃ§ekleÅŸtirmesinin planlandÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸâ€™Ä±n misafir konuÅŸmacÄ± olarak yer almasÄ±nÄ±n duyulmasÄ±yla bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ±ndan da medya ilgisinin arttÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
EtkinliÄŸe bÃ¶lge dÄ±ÅŸÄ±ndan Ã§ok fazla ziyaretÃ§inin gelmesinin beklendiÄŸi iddia edilen aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu salonun park yerlerinin ve giriÅŸlerin yeterli olmayacaÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Belediyenin aÃ§Ä±klamasÄ±nda, bu sebepten dolayÄ± UETDâ€™ye verilen iznin geri Ã§ekildiÄŸi bildirildi.
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, toplantÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Maalesef bugÃ¼n izinleri alÄ±nmÄ±ÅŸ, her tÃ¼rlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir buluÅŸmayÄ± yapma fÄ±rsatÄ± bulamadÄ±k. Her defasÄ±nda insan haklarÄ±, demokrasi, hukukun Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼, ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¼zerine konuÅŸmalar yapan ve kendileri dÄ±ÅŸÄ±ndaki herkesi bu konudaki eksikleriyle suÃ§layan, bunu eleÅŸtiri haline getiren Alman makamlarÄ±nÄ±n, TÃ¼rk toplumun bir toplantÄ± yapmasÄ±na tahammÃ¼l etmemesi kabul edilebilir bir ÅŸey deÄŸildir." dedi.
"Gaggenau ÅŸehrindeki toplantÄ±ya gitmiÅŸ olsaydÄ±k Almanya Adalet BakanÄ±'nÄ±n talebi Ã¼zerine bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmemiz olacaktÄ±." ifadelerini kullanan BozdaÄŸ, gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi iptal ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da katÄ±lacaÄŸÄ± etkinliÄŸe izin verilmemesine tepki gÃ¶stererek,Â "Almanya'da vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸma toplantÄ±larÄ±nÄ±n engellenmesi aÃ§Ä±k biÃ§imde demokratik hakkÄ±n engellenmesidir. Almanya ile demokrasi, hukuk devleti, temel hak ve hÃ¼rriyetler gibi ortak deÄŸerleri paylaÅŸÄ±yoruz. Bu deÄŸerlere saygÄ± bekliyoruz." dedi.
Bakan Ã‡elik, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸma toplantÄ±larÄ±nÄ±n engellenmesi demokratik Ã§erÃ§eveden uzaklaÅŸmadÄ±r. Bunun Avrupa demokrasilerinde olmamasÄ± gerekir. BÃ¶yle yaparak demokrasiler arasÄ±ndaki kÃ¶prÃ¼leri zedeliyorlar ve insanlarÄ± birbirinden koparan ideolojik 'Berlin DuvarlarÄ±' inÅŸa ediyorlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Almanya'da alÄ±nan bu kararlarÄ±n hÃ¼r dÃ¼nyanÄ±n deÄŸerlerine baÄŸlÄ± olanlar iÃ§in yenilgi olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã‡elik, Ä±rkÃ§Ä±lar iÃ§in baÅŸarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
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