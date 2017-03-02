20:19, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

AÄŸrÄ±'da PKK'ya hava destekli operasyon





AÄŸrÄ±'da, PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyonda 15 maÄŸara imha edildi, 57 tÃ¼p ile Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÄŸrÄ±'da PKK'ya yÃ¶nelikÂ hava destekli operasyonda,Â 15 maÄŸaranÄ±nÂ imha edildiÄŸi, maÄŸaralarda 57 tÃ¼p ile Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesinin ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince, bir hafta iÃ§erisinde TendÃ¼rek bÃ¶lgesinde PKK'ya yÃ¶nelik hava destekli operasyonda, terÃ¶ristlerce kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen 15 maÄŸaranÄ±n imha edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, derinliÄŸi 60 metrenden fazla olan Ã¶zel hazÄ±rlanmÄ±ÅŸ 2 bÃ¶lmeli maÄŸara iÃ§erisinde 57 bÃ¼yÃ¼k LPG tÃ¼pÃ¼ ile Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesinin ele geÃ§irildiÄŸi kaydedildi.

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