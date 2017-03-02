20:25, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

MHP'nin referandum iÃ§in ilk mitingi ElazÄ±ÄŸ'da





MHP ElazÄ±ÄŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± Demir, "Mitinglerin ElazÄ±ÄŸ'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± ÅŸehrimiz ve teÅŸkilatÄ±mÄ±z adÄ±na bizi onurlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MHP, halk oylamasÄ± Ã¶ncesi ilkÂ mitingini 18 Mart'ta ElazÄ±ÄŸ'da yapacak. MHP ElazÄ±ÄŸ Ä°l BaÅŸkanÄ± OÄŸuzhan Demir, parti binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, MHP Genel Merkezince 9 ilde miting yapÄ±lmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, bu kapsamda ilk mitingin 18 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 13.00'te ElazÄ±ÄŸ Ä°stasyon MeydanÄ±'nda dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶yledi. Miting gÃ¼nÃ¼nÃ¼n, 18 Mart Ã‡anakkale Zaferi'nin 102'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ne denk geldiÄŸini aktaran Demir, "Ä°nÅŸallah bizler de mitingimizi muhteÅŸem bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸtirip, kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n meÅŸalesini ElazÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda Ã‡anakkale ruhuyla tutuÅŸturup TÃ¼rk milletinin geleceÄŸine Ä±ÅŸÄ±k tutmasÄ±na vesile olacaÄŸÄ±z. MHP'nin ilk mitinginin ElazÄ±ÄŸ'da baÅŸlatÄ±lmasÄ± ÅŸehrimiz ve teÅŸkilatÄ±mÄ±z adÄ±na bizi onurlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r." dedi. Demir, salon programlarÄ± kapsamÄ±nda ise 11 Mart Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 13.30'da ElazÄ±ÄŸ Belediyesi KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Oktay Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla geniÅŸletilmiÅŸ siyasi bilgilendirme toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

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