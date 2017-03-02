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20:28, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

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Esed rejimi Tedmur Ã§evresini DEAÅž'tan geri aldÄ±

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n, Ã¼lkenin iÃ§ kesimlerinde yer alan Humus'a baÄŸlÄ± tarihi Tedmur kenti Ã§evresindeki tepelerin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ EsedÂ rejimiÂ ve silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n, Ã¼lkenin iÃ§ kesimlerinde yer alan Humus'a baÄŸlÄ± tarihiÂ TedmurÂ kenti Ã§evresindeki tepelerin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Tedmur Medya Merkezi sorumlularÄ±ndan Halid el-Humsi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n havadan, rejim yanlÄ±sÄ± Ä°ran destekli gruplarÄ±n da karadan desteÄŸiyle ilerleyen Esed gÃ¼Ã§lerinin antik Palmira kentine hakim tepelerin kontrolÃ¼nÃ¼ DEAÅž'tan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

El-Humsi, taraflar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸehir Ã§evresinde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

DiÄŸer taraftan, rejimin haber ajansÄ± SANA ordunun Tedmur kentini DEAÅž'tanÂ kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.



Ä°lgili Konular esed tedmur DEAÅž
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