Esed rejimi Tedmur Ã§evresini DEAÅž'tan geri aldÄ±

Suriye'de BeÅŸÅŸarÂ EsedÂ rejimiÂ ve silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n, Ã¼lkenin iÃ§ kesimlerinde yer alan Humus'a baÄŸlÄ± tarihiÂ TedmurÂ kenti Ã§evresindeki tepelerin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tedmur Medya Merkezi sorumlularÄ±ndan Halid el-Humsi yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n havadan, rejim yanlÄ±sÄ± Ä°ran destekli gruplarÄ±n da karadan desteÄŸiyle ilerleyen Esed gÃ¼Ã§lerinin antik Palmira kentine hakim tepelerin kontrolÃ¼nÃ¼ DEAÅž'tan aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
El-Humsi, taraflar arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ÅŸehir Ã§evresinde sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
DiÄŸer taraftan, rejimin haber ajansÄ± SANA ordunun Tedmur kentini DEAÅž'tanÂ kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
MÄ±sÄ±r Temyiz Mahkemesi, 2011â€™de gÃ¶stericilerin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iÅŸtirak ettiÄŸi suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada devrik CumhurbaÅŸkanÄ± HÃ¼snÃ¼ MÃ¼barek'i beraat ettirdi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve silahlÄ± yabancÄ± gruplarÄ±n, Ã¼lkenin iÃ§ kesimlerinde yer alan Humus'a baÄŸlÄ± tarihi Tedmur kenti Ã§evresindeki tepelerin kontrolÃ¼nÃ¼ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°sviÃ§re'de bir mahkeme, bahÃ§esine giren ineklere silah doÄŸrultan kiÅŸiye 50 bin lira para cezasÄ± verdi
IKBY PeÅŸmerge BakanlÄ±ÄŸÄ± bÃ¼nyesindeki Suriyeli PeÅŸmergelerin, PKK'nÄ±n Sincar'daki varlÄ±ÄŸÄ±na karÅŸÄ± harekete geÃ§irildikleri belirtildi
Fransa'da En Marche hareketinin lideri ve cumhurbaÅŸkanÄ± adayÄ± Macron, TÃ¼rkiye'nin AB'ye Ã¼yelik ÅŸartlarÄ± net bir ÅŸekilde karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek "Ancak Avrupa'nÄ±n TÃ¼rkiye'ye kapÄ±larÄ±nÄ± kapatmamasÄ± gerekir" dedi.
Suriye ordusu Rusya'nÄ±n yardÄ±mÄ±yla antik ÅŸehir Palmira'yÄ± DEAÅž'tan geri aldÄ±.
Ã–zbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev'in imzaladÄ±ÄŸÄ± "Aral GÃ¶lÃ¼ havzasÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesi" programÄ±na gÃ¶re bÃ¶lgede 72 proje iÃ§in yaklaÅŸÄ±k 20 milyon dolarlÄ±k yatÄ±rÄ±m yapÄ±lacak.
BM OrtadoÄŸu BarÄ±ÅŸ SÃ¼reci Ã–zel KoordinatÃ¶rÃ¼ Mladenov, "TÃ¼m sorumlu taraflarÄ±, tansiyonu yÃ¼kseltecek ve Filistinliler ile Ä°sraillilerin hayatÄ±nÄ± tehlikeye atacak olaylardan uzak durmalarÄ± konusunda son derece saÄŸduyuyla davranmaya davet ediyorum" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
ABD gÃ¼Ã§leri, Yemen'in Ebyen kentine hava indirme operasyonu gerÃ§ekleÅŸtirdi
Lviv ÅŸehrindeki kÃ¶mÃ¼r madeninde meydana gelen grizu patlamasÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 11 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼
Irak hÃ¼kÃ¼metinin, radikalizmle mÃ¼cadele iÃ§in Avrupa BirliÄŸi (AB) ile 12 milyon dolarlÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Kosova'nÄ±n eski BaÅŸbakanÄ± Haradinay hakkÄ±ndaki kararÄ±n "ek bilgi talebi" nedeniyle ertelenmesi, Kosova halkÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± hedefleri olan fabrikasyon suÃ§lamalar Ã¼zerine kurulu sÃ¼reci devam ettirdiÄŸi iÃ§in eleÅŸtirildi
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde yerel yÃ¶netimin paylaÅŸÄ±mÄ± konusunda siyasi taraflar arasÄ±nda yÄ±llar Ã¶nce imzalanan anlaÅŸmalara riayet edilmemesi TÃ¼rkmenlerin tepkisine yol aÃ§Ä±yor
DEAÅž'Ä±n infaz fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸan FransÄ±z aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Kongo'da Ã¼lkenin doÄŸusunda M23 hareketine baÄŸlÄ± 20'ye yakÄ±n ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä± etkisiz hale getirildi
MÃ¼nbiÃ§'te YPG, MÃ¼nbiÃ§â€™in batÄ±sÄ±ndaki hattÄ± Rusya'nÄ±n bilgisi dahilinde Suriye Ordusuâ€™na devrettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±