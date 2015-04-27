20:32, 02 Mart 2017 Perşembe

Mısır Temyiz Mahkemesi, Mübarek'i beraat ettirdi





Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011’de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i beraat ettirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in 25 Ocak 2011 devriminin ilk günlerinde göstericilerin öldürülmesine ortak olduğu suçlamasıyla yargılandığı dava sonuçlandı. Mısır Temyiz Mahkemesi, Mübarek'i beraat ettirdi. Mahkemeye oğulları Cemal ve Ala ile katılan Mübarek, beraat hükmünün açıklanmasının ardından, “Elhamdülillah, Allahu ekber.” dedi. Mübarek, aynı zamanda mahkeme salonunda bulunan emniyet yöneticileri tarafından da tebrik edildi. Kahire Ceza Mahkemesi Haziran 2012'de 239 göstericinin öldürülmesine iştirak ettiği gerekçesiyle Mübarek’i müebbet (25 yıl) hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın temyiz edilmesi üzerine Mübarek yeniden yargılanmıştı

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