21:01, 02 Mart 2017 PerÅŸembe

Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi DÄ±ÅŸiÅŸleri'ne Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Almanya'nÄ±nÂ Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Martin Erdmann,Â Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ± ile bir araya geleceÄŸi programÄ±n iptaline neden olan geliÅŸmelerle alakalÄ± olarakÂ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±naÂ Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.Â

Diplomatik kaynaklardan alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Bakan BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'da TÃ¼rk vatandaÅŸlarla buluÅŸacaÄŸÄ± programÄ±n iptaline neden olan geliÅŸmelerle alakalÄ±, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu'nun talimatÄ±yla Erdmann bu akÅŸam BakanlÄ±ÄŸa Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.Â

BakanlÄ±kta MÃ¼steÅŸar YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet Kemal Bozay tarafÄ±ndan BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Erdmann'a bu geliÅŸmeden duyulan rahatsÄ±zlÄ±k ve buna iliÅŸkin tepki aktarÄ±ldÄ±.Â

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ve Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantÄ±larÄ± iptal edilmiÅŸti.