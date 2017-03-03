01:55, 03 Mart 2017 Cuma

ABD Adalet BakanÄ± Sessions soruÅŸturmalardan Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya'nÄ±nÂ Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey KislyakÂ ile geÃ§en yÄ±l iki kez gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin Senatoya yanlÄ±ÅŸ bilgi verdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar sonrasÄ± baskÄ± altÄ±nda olanÂ ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Sessions, "Var olan ya da ABD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kampanyasÄ±na iliÅŸkin gelecekte aÃ§Ä±lacak muhtemel soruÅŸturmalardan Ã§ekiliyorum." dedi.

Kislyak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin Senatoya yanlÄ±ÅŸ bilgi verdiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki iddialar hakkÄ±nda da konuÅŸan Sessions, Senatodaki sorular karÅŸÄ±sÄ±nda "dÃ¼rÃ¼st ve doÄŸru" cevaplar verdiÄŸini sÃ¶yledi.

"Rus ara bulucularla Trump kampanyasÄ± hakkÄ±nda gÃ¶rÃ¼ÅŸmedim"

Sessions, "Rus ara bulucularla Trump kampanyasÄ± hakkÄ±nda asla bir gÃ¶rÃ¼ÅŸmem olmadÄ±." ifadesini kullandÄ±.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Sessions'a gÃ¼veninin "tam" olduÄŸunu belirterek, "Senatoya doÄŸru bilgiler verdiÄŸine inanÄ±yorum." demiÅŸti.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Isgur Flores, Sessions'Ä±n 2016 yÄ±lÄ±nda Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler hakkÄ±nda AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Sessions'Ä±n geÃ§en sene bir senatÃ¶r ve Senato SilahlÄ± Hizmetler Komitesi Ã¼yesi olarak 25 bÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile farklÄ± zaman ve mekanlarda gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde bulunduÄŸunu, bunlardan ikisinin Kislyak ile olmasÄ±nÄ±n normal olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

DemokratlarÄ±n Temsilciler Meclisindeki AzÄ±nlÄ±k Lideri California vekili Nancy Pelosi ise bir adÄ±m daha atarak, "Sessions'Ä±n yalan sÃ¶ylediÄŸini ve istifa etmesi gerektiÄŸini" ifade etmiÅŸti.

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