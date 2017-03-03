09:20, 03 Mart 2017 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n | 3 Mart 2017

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Ä°stanbul LÃ¼tfÃ¼ KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ± ile Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonu'ndaki YeÅŸilay ZÃ¼mrÃ¼dÃ¼anka Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



YeÅŸilayÄ±n Ã¶dÃ¼l tÃ¶renine BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da iÅŸtirak edecek.





2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto ile TÃœSÄ°AD YÃ¶netim Kurulu heyetini ayrÄ± ayrÄ± kabul edecek.



- YÄ±ldÄ±rÄ±m, BartÄ±n Cumhuriyet MeydanÄ± ve Sinop UÄŸur Mumcu MeydanÄ±'nda dÃ¼zenlenecek mitinglerde halka hitap edecek, valilikleri ziyaret edecek.



3- CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, AtaÅŸehir Marriot Hotel Asia'da Sivas dernekleri, federasyonlarÄ± ve vakÄ±flarÄ±nÄ±n temsilcileriyle buluÅŸacak, Anneler Platformunun toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, BostancÄ± GÃ¶steri Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek CHP Ä°stanbul 1. BÃ¶lge toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- 4. UluslararasÄ± OmbudsmanlÄ±k Sempozyumu



- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Anayasa Mahkemesi BaÅŸkanÄ± ZÃ¼htÃ¼ Arslan, Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu Grand Ankara Otel'de dÃ¼zenlenen sempozyumda konuÅŸacak.





2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, ValiliÄŸi ve esnafÄ± ziyaret edecek, kadÄ±n kursiyer ve engellilerle buluÅŸacak, ÅŸehit aileleriyle bir araya gelecek.Â





3- Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ile GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "GenÃ§lerin GÃ¶zÃ¼yle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi Sempozyumu"na katÄ±lacak, adliyeyi ziyaret edecek.



4- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Pendik Green Park Otel'de 81 ilin SGK ve Ä°ÅžKUR il mÃ¼dÃ¼rlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirilecek toplantÄ± ile Ä°stanbul Balkan-Rumeli Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ±'na katÄ±lacak.



5- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, ÅŸehit astsubay Ã–mer Halisdemir'in kabrini ziyaret edecek, Bor ilÃ§esinde esnaf ziyareti yapacak, "Siyasette KÄ±rk YÄ±l: GenÃ§lerle TecrÃ¼be PaylaÅŸÄ±mÄ±" konferansÄ±na katÄ±lacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, ValiliÄŸe ve Belediyeye ziyarette bulunacak, TSO Ã¼yeleriyle akÅŸam yemeÄŸinde bir araya gelecek.



6- Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, 2. Jandarma EÄŸitim KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda and iÃ§me tÃ¶renine katÄ±lacak,Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret ederek hatÄ±ra ormanÄ±na fidan dikecek, erlerle Ã¶ÄŸle yemeÄŸi yiyecek.



- Åžehit Kaymakam Muhammed Fatih SafitÃ¼rk Ortaokulunun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na iÅŸtirak edecek Soylu, ValiliÄŸi ve Belediyeyi ziyaret edecek, Åžeyh Edebali KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde AK Parti Ä°l DanÄ±ÅŸma Kurulu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.





7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, ÅžanlÄ±urfa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ve ValiliÄŸi ziyaret edecek, Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶neticileri ile toplantÄ± dÃ¼zenleyecek.





8- Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, BalÄ±kesir ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, STK'lar ile istiÅŸare toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.

EKONOMÄ°

1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli, GaziantepÂ ValiliÄŸi ve BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek, Sanayi OdasÄ±, Ticaret OdasÄ± ve Ä°hracatÃ§Ä±lar BirliÄŸi temsilcileri ile toplantÄ± yapacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda teÅŸkilatla buluÅŸacak.





2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Ankara'daki TÃ¼rkiye-Macaristan 5. DÃ¶nem Karma Ekonomik Komisyon ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.





3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanÄ± Veysel EroÄŸlu, Denizli'de Â DSÄ° tarafÄ±ndan inÅŸa edilen tesislerin toplu temel atma tÃ¶renine ile orman kÃ¶ylÃ¼lerine kullandÄ±rÄ±lan gelir getirici tÃ¼r ve OrkÃ¶y kredi sertifikalarÄ± daÄŸÄ±tÄ±m programÄ±na katÄ±lacak, ValiliÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesini ziyaret edecek ve koordinasyon toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



4- GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Faruk Ã‡elik, Ã–z Orman-Ä°ÅŸ SendikasÄ± tarafÄ±ndan Ankara'da dÃ¼zenlenen "15 Temmuz Darbe GiriÅŸimi KÃ¼resel SantranÃ§" konulu UluslararasÄ± Demokrasi Kongresiâ€™nin "15 Temmuz ve Medya" baÅŸlÄ±klÄ± oturumuna katÄ±lacak.Â



5- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Â Malatya'daki AK Parti Ä°l YÃ¶netim Kurulu toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek, Malatya Toplum GÃ¶nÃ¼llÃ¼leri VakfÄ± temsilcileriyle bir araya gelecek.





6- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, ValiliÄŸi, Aksaray Belediyesi ile AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, kÃ¶y ve mahalle muhtarlarÄ± ile Ã¶ÄŸle yemeÄŸinde bir araya gelecek, TarÄ±m FuarÄ±'na katÄ±lacak, ÅŸehit ailesini ziyaret edecek, STKâ€™lar ve iÅŸ adamlarÄ± ile buluÅŸacak.



7- Maliye BakanÄ± Naci AÄŸbal, EskiÅŸehir'de ValiliÄŸi ve EskiÅŸehirsporu, esnafÄ±, Bayburtlular Ã‡amlÄ±koz KÃ¶yÃ¼ DerneÄŸini ziyaret edecek, iÅŸ adamlarÄ± ile buluÅŸacak.





8- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan, Kars'ta AK Parti Kars ve SarÄ±kamÄ±ÅŸ seÃ§im koordinasyon merkezlerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, esnaf ziyaretinde bulunacak, "Kars, BakanÄ±yla BuluÅŸuyor" toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.Â



9- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± enflasyon rakamlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayacak.



DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto ile Ankara'da Ã§alÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ±nda bir araya geliyor.



2- AB BakanÄ± ve BaÅŸmÃ¼zakereci Ã–mer Ã‡elik, Ä°zmir'de esnaf ve vatandaÅŸ ziyaretlerinde bulunacak, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve Ã‡iÄŸli ilÃ§e danÄ±ÅŸma toplantÄ±larÄ±na katÄ±lacak.



3- DEAÅž'Ä±n elinde tuttuÄŸu Musul'u kurtarma operasyonuna iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



4- Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±ndaki geliÅŸmeler ve FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± takip ediliyor.



5- Yemen'deki iÃ§ savaÅŸla ilgili geliÅŸmeler takip ediliyor.





GÃœNCEL



1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mehmet GÃ¶rmez, Â ÅžanlÄ±urfa'da Nevali Otel'de dÃ¼zenlenecek "Ä°slamâ€™Ä±n Evrensel MesajÄ±: BarÄ±ÅŸ, Adalet, Ã–zgÃ¼rlÃ¼k" temalÄ± UluslararasÄ± Ä°slam Bilgeleri Zirvesi'ne katÄ±lacak ve Halil'Ã¼r-Rahman Camisi'nde cuma hutbesi irat edecek.





KÃœLTÃœR SANAT



1- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Nabi AvcÄ±, Ä°stanbul'da Â LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek 3. Milli KÃ¼ltÃ¼r ÅžurasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine, 1. ve 2. aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ oturumlarÄ±na katÄ±lacak.



2- TÃ¼rkiye Diyanet VakfÄ±nÄ±n Ä°stanbul'da dÃ¼zenlediÄŸi "UluslararasÄ± Ä°yilik Ã–dÃ¼lleri ProgramÄ±" kapsamÄ±nda "iyilik" temalÄ± fotoÄŸraf sergisi aÃ§Ä±lacak.



SPOR



1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 23. haftasÄ± Trabzonspor-Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.





2- TFF 1. Lig'de 23. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda ÅžanlÄ±urfaspor ile Adana Demirspor karÅŸÄ±laÅŸacak.





3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Unics Kazan-Anadolu Efes ve DarÃ¼ÅŸÅŸafaka DoÄŸuÅŸ-Panathinaikos Superfoods karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak.





4- Voleybol Efeler Ligi 18. haftanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Maliye Milli Piyango ile Afyon Belediye YÃ¼ntaÅŸ karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.





Ã–ZEL HABER



1- TARSÄ°M Ã§iftÃ§inin kara gÃ¼n dostu oldu



- TÃ¼rkiye'de tarÄ±m sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tehdit eden doÄŸal afetlerin ve Ã§eÅŸitli risklerin teminat altÄ±na alÄ±nabilmesi iÃ§in kurulan TARSÄ°M, 11 yÄ±lda 8,1 milyon poliÃ§e karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda, 124 milyon dekar alan, 6,6 milyon kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ ve bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ hayvan ile 5,1 milyon arÄ±lÄ± kovanÄ± sigortaladÄ±Â

- SigortaladÄ±ÄŸÄ± varlÄ±k deÄŸeri 105 milyar liraya ulaÅŸan TARSÄ°M, tahsil ettiÄŸi 2,6 milyar lira prim karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda Ã¼reticilere 3,1 milyar lira tazminat Ã¶dedi

- En fazla tazminat Ã¶demesi Manisa ve Malatya'daki Ã¼reticilere yapan sigorta kurumu, en fazla tazminat Ã¶demesini ise Ã¼zÃ¼m ve kayÄ±sÄ± iÃ§in yaptÄ±Â

- TARSÄ°M Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Yusuf Cemil SatoÄŸlu:Â

- "Sistemi bÃ¼yÃ¼terek, geliÅŸtirmenin ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir olmasÄ±nÄ± saÄŸlamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra, sigortanÄ±n sunduÄŸu imkanlarÄ±n Ã¼reticiye doÄŸru ve etkili bir ÅŸekilde anlatÄ±lmasÄ± bizim en temel ve en Ã¶nemli amacÄ±mÄ±zdÄ±r"



2- TelefonlarÄ±ndaki "ByLock"u inkar eden FETÃ–'cÃ¼lerden ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± ifadeler



- FETÃ–'nÃ¼n gizli mesajlaÅŸma programÄ± "ByLock"u kullanan ve telefonlarÄ±nda bu program tespit edilen zanlÄ±larÄ±n mahkemelerde yaptÄ±klarÄ± "inkar" savunmalarÄ± ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±

- BinbaÅŸÄ± DoÄŸan: "ByLock'u hayatÄ±mda hiÃ§ kullanmadÄ±m. Nereden Ã§Ä±ktÄ±ysa Ã§Ä±ktÄ± bilmiyorum. BÃ¶yle bir program olduÄŸunu 15 Temmuz'dan sonra haberlerden Ã¶ÄŸrendim"

- ÃœsteÄŸmen SarÄ±bey: "ByLock diye bir uygulamayÄ± ilk defa cezaevinde yatarken aÄŸustos ayÄ±nda gazetelerden Ã¶ÄŸrendim. NasÄ±l bir uygulama olduÄŸunu koÄŸuÅŸtaki arkadaÅŸlarÄ±mla da tartÄ±ÅŸtÄ±k ancak bu uygulamayÄ± hiÃ§ kimse bilmiyordu"

- Ã–ÄŸretim gÃ¶revlisi Y.K: "ByLock olduÄŸu iddia edilen telefonu ben kullanmÄ±yorum. 11 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±m kullanÄ±yor. KÄ±zÄ±m dershaneye gidiyor belki orada baÅŸkasÄ± yÃ¼klemiÅŸ olabilir"

- Ã–ÄŸretim gÃ¶revlisi TaÅŸkaya: "Film ve uygulamalarda uzantÄ±lÄ± olarak inmiÅŸ olabilir"

- Eski polis Ã–.O: "Instagram'da 5 bin takipÃ§im var. Bu kiÅŸilerle yazÄ±ÅŸmak iÃ§in ByLock yÃ¼kledim"

- Ercan Ã‡: "ByLock'u, emniyete Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±mda duydum. Ä°lk baÅŸta uyuÅŸturucu madde zannettim"

- Komiser: "HiÃ§bir zaman kullanmadÄ±m, yÃ¼klemedim, tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±m kiÅŸiler yÃ¼klemiÅŸ olabilir'





3- Borsadaki bankalarÄ±n kar artÄ±ÅŸÄ± 2016'da yÃ¼zde 50'ye yaklaÅŸtÄ±



- Borsada iÅŸlem gÃ¶ren 10 mevduat bankasÄ±nÄ±n geÃ§en yÄ±lki karÄ± 2015'e gÃ¶re yÃ¼zde 47,3 artÄ±ÅŸla 25,2 milyar lira oldu



- BankalarÄ±n Ã¶z kaynaklarÄ± 2016 sonu itibarÄ±yla 192 milyar lirayÄ± aÅŸarken, ortalama Ã¶z kaynak karlÄ±lÄ±ÄŸÄ± da yÃ¼zde 13,9 dÃ¼zeyinde gerÃ§ekleÅŸti



- Borsadaki bankalar arasÄ±nda net karÄ±n lideri Garanti, karÄ±nÄ± en Ã§ok artÄ±ran da DenizBank oldu



- Turkey Macro View Consulting YÃ¶netici DirektÃ¶rÃ¼ Ferhat YÃ¼kseltÃ¼rk:



- "BankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n karÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda, uzunca bir sÃ¼redir devam eden aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ trendi kÄ±rarak 2012'den bu yana en yÃ¼ksek Ã¶z kaynak ve aktif karlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na ulaÅŸtÄ±"



- "SÃ¶z konusu olumlu performansta net faiz gelirlerindeki Ä±lÄ±mlÄ± artÄ±ÅŸÄ±n yanÄ± sÄ±ra genel karÅŸÄ±lÄ±klardaki azalma ve aktif satÄ±ÅŸlarÄ± etkili oldu. BankalarÄ±n operasyonel giderlerini kÄ±smalarÄ± da karlÄ±lÄ±kta gÃ¶rÃ¼len iyileÅŸmede Ã¶nemli bir faktÃ¶r olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor"





