Trump'Ä±n damadÄ± ve Flynn'dan Rusya'yla gizli gÃ¶rÃ¼ÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n damadÄ± Jared Kushner ile eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in geÃ§en aralÄ±k ayÄ±nda Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Sergey Kislyak ile New York'ta gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.
Amerikan New York Times gazetesinin Beyaz Saray basÄ±n sÃ¶zcÃ¼lerinden Hope Hicks'e dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Kushner ile Flynn'in aralÄ±k ayÄ±nda New York'taki Trump Tower'da yaklaÅŸÄ±k 20 dakika gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
New York Times, Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼n "Kushner'in birÃ§ok yabancÄ± diplomatla yaptÄ±ÄŸÄ± olaÄŸan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden biri" olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeyi, "Rusya'nÄ±n ABD seÃ§imlerine mÃ¼dahale iddialarÄ±nÄ±n konuÅŸulduÄŸu gÃ¼nlere denk gelmesi" nedeniyle manidar olduÄŸunu savundu.
Beyaz Saray'dan konuyla ilgili henÃ¼z resmi bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.
Amerikan USA Today gazetesi ise Trump'Ä±n iki danÄ±ÅŸmanÄ±nÄ±n geÃ§en temmuz ayÄ±ndaki bir etkinlikte Kislyak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etti.
Ä°simlerinin J.D. Gordon ve Carter Page olduÄŸu bildirilen danÄ±ÅŸmanlarÄ±n, ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions'Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i ile kÄ±sa bir sÃ¼re gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
"BUNLAR NORMAL GÃ–RÃœÅžMELER"
Konuyla ilgili aÃ§Ä±klama yapan Page, Kislyak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Trump'Ä±n kampanyasÄ± ya da seÃ§imlerle ilgili hiÃ§bir konuda konuÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti.
Bu tÃ¼r toplantÄ±lara katÄ±lanlarÄ±n oradaki yabancÄ± misyon temsilcileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin normal olduÄŸunu ve bunlara Ã¶zel bir anlam yÃ¼klemenin doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Gordon ise "Bunu, birÃ§ok diplomatla yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gayriresmi herhangi bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme olarak gÃ¶rÃ¼yorum." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± dÃ¼n Bakan Sessions'Ä±n 2016 yÄ±lÄ±nda iki kez Rusya'nÄ±n Washington BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Kislyak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ancak bunlarÄ±n hiÃ§birinin Ruslarla Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± arasÄ±ndaki baÄŸlantÄ±lar hakkÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Sessions, bugÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ise gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin iÃ§eriÄŸinde seÃ§imler ve kampanya ile ilgili bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ÅŸÃ¼pheleri gidermek iÃ§in Rusya ile Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± hakkÄ±nda var olan ya da gelecekte kasÄ±m seÃ§imlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±lacak muhtemel soruÅŸturmalardan Ã§ekildiÄŸini duyurmuÅŸtu.
TRUMP'TAN SESSÄ°ONS'A DESTEK
BaÅŸkan Donald Trump ise Sessions'a destek vererek onun yanlÄ±ÅŸ bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sadece Senatoda ifade verirken daha aÃ§Ä±k olabileceÄŸini belirtmiÅŸti.
Ã–te yandan, DemokratlarÄ±n Senatodaki AzÄ±nlÄ±k Lideri Chuck Schumer ile Temsilciler Meclisindeki AzÄ±nlÄ±k Lideri Nancy Pelosi dÃ¼zenledikleri basÄ±n toplantÄ±larÄ±nda Sessions'Ä±n istifasÄ±nÄ± istemiÅŸti.
Trump'Ä±n eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn, kampanya dÃ¶neminde Rus BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Kisylak ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi hakkÄ±nda Beyaz Saray'Ä± ve BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'i yanÄ±lttÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle istifa etmiÅŸti.
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ABD Adalet BakanÄ± Sessions, Rusya ile BaÅŸkan Trump'Ä±n seÃ§im kampanyasÄ± hakkÄ±nda var olan ya da gelecekte kasÄ±m seÃ§imlerine iliÅŸkin aÃ§Ä±lacak muhtemel soruÅŸturmalardan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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