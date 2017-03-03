09:37, 03 Mart 2017 Cuma

Boeing, F-35'i tercih eden Danimarka'yÄ± mahkemeye verdi





UÃ§ak Ã¼reticisi Boeing, F/A-18 Super Hornet savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± yerine F-35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nda karar kÄ±lan Danimarka'ya dava aÃ§tÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DanimarkaÂ Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n resmi internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Boeing, Lockheed Martin'in Ã¼retici firma olduÄŸu ve TÃ¼rkiye ile Danimarka'nÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 9 Ã¼lkenin ortak konsorsiyumu tarafÄ±ndan Ã¼retilen F-35 savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ndan satÄ±n alacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Danimarka'yÄ±Â mahkemeye verdi. Boeing firmasÄ±, kendisinin Ã¼rettiÄŸi savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±Â F/A-18 Super HornetÂ ile ilgili ihalede yapÄ±lan deÄŸerlendirmenin hatalÄ± olduÄŸu iddiasÄ±nda bulundu.Â Danimarka hÃ¼kÃ¼meti tarafÄ±ndan geÃ§en yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda 27 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± alacaÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan harekete geÃ§en Boeing, bu Ã¼lkenin uÃ§ak seÃ§iminde Ã¶nemli rol oynayan 4 maddede, kendilerinin Ã¼rettiÄŸi Super Hornetâ€™e gÃ¶re MÃ¼ÅŸterek Taarruz UÃ§aÄŸÄ± (JSF) ProgramÄ± kapsamÄ±nda imal edilenÂ F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n daha iyi olduÄŸu deÄŸerlendirmesinin hatalÄ± olduÄŸunu iddia etti.Â Dava aÃ§an Boeing tarafÄ±ndan daha Ã¶nce yapÄ±lan aÃ§Ä±klamalarda, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± satÄ±n alacak baÅŸka Ã¼lkelerin de Danimarka'nÄ±n deÄŸerlendirmesini baz alarak, savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± tercihini yapmasÄ±ndan Ã§ekinildiÄŸi bildirilirken, konunun yargÄ±ya intikal ettiÄŸini belirten Danimarka Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, davayla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadÄ±.

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