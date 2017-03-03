09:43, 03 Mart 2017 Cuma

32 yaÅŸÄ±nda ABD'nin ilk MÃ¼slÃ¼man vali adayÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±rlÄ± gÃ¶Ã§men bir ailenin Ã§ocuÄŸu olarak 1985 yÄ±lÄ±nda Gratiot County'de doÄŸanÂ Abdulrahman Mohamed el-Sayed, ABD'nin kuzey eyaletlerinden Michigan'aÂ vali adayÄ±Â oldu.

Detroit Belediye BaÅŸkanÄ± Mike Duggan'Ä±n yÃ¶netimi altÄ±nda SaÄŸlÄ±k ve SÄ±hhat Destek Dairesi DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine EylÃ¼l 2015'te getirilen Sayed, adaylÄ±ÄŸÄ±yla ilgili aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "MÃ¼slÃ¼man olsam da olmasam da Michigan eyaletine en iyi vali olacaÄŸÄ±ma inandÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in aday oldum. Ä°nancÄ±m benim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ birÃ§ok AmerikalÄ± ve MichiganlÄ± iÃ§in de Ã¶yle." ifadelerini kullandÄ±

SEÃ‡Ä°LÄ°RSE "Ä°LK MÃœSLÃœMAN VALÄ°" OLACAK

Sayed, seÃ§ilmesi halinde eski ABD BaÅŸkanÄ± Bill Clinton'Ä±n 1978'de "Ã¼lkenin en genÃ§ valisi" olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ikinci en genÃ§ vali Ã¶zelliÄŸinin yanÄ± sÄ±ra "ilk MÃ¼slÃ¼man vali" unvanÄ±nÄ± elde edecek.

MÄ°CHÄ°GAN Ä°SLAMOFOBÄ°NÄ°N YÃœKSELDÄ°ÄžÄ° EYALETLERDEN

Michigan ise Ä°slamofobinin yÃ¼kseldiÄŸi eyaletlerden biri olarak biliniyor.