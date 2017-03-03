09:52, 03 Mart 2017 Cuma

Fransa'da sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek yasaÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'nÄ±n kuzeyinde bulunan ve geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ± sonunda boÅŸaltÄ±lanÂ Calais sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda yabancÄ± uyruklularÄ±n yeniden toplanmalarÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla belediye tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸmalÄ± bir uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±. Calais Belediyesinin aldÄ±ÄŸÄ± karara gÃ¶re, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek vermek ve duÅŸ almalarÄ±nÄ± saÄŸlayan seyyar kabinler kurmak yasaklandÄ±.

Belediyenin kararÄ±nda, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek ve yÄ±kanma gibi konularda desteÄŸin, geÃ§en yÄ±l ekim ayÄ± sonunda boÅŸaltÄ±lan "Jungle" isimli kampÄ±n yeniden oluÅŸmasÄ± iÃ§in Ã§aÄŸrÄ± anlamÄ±na geleceÄŸi belirtilerek, bÃ¶lgede insani yardÄ±m amaÃ§lÄ± Ã§alÄ±ÅŸan derneklerin bu eylemlerine son vermesi istendi.

BELEDÄ°YE BAÅžKANI'NDANÂ "Ä°NSANÄ° YARDIMLARA KARÅžIYIM" AÃ‡IKLAMASI

Belediye BaÅŸkanÄ± Natacha Bouchart, yerel La Voix du Nord gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "insani anlamda sÃ¶ylemek zor olsa da gÄ±da yardÄ±mÄ± ve duÅŸ gibi konularda insani yardÄ±mlara karÅŸÄ± olduÄŸunu" ifade etti.

Calais'ye dÃ¼n ziyarette bulunan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Bruno Le Roux, bu kentte yeni kamplarÄ±n oluÅŸmasÄ±na izin vermeyeceklerini belirtmiÅŸ ve mevcut sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yemek daÄŸÄ±tÄ±mÄ±na mÃ¼saade edileceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.