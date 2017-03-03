Brezilya'nÄ±n yeni dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± belli oldu

AB sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla ilgili sÃ¶zÃ¼nÃ¼ tutmadÄ±

AB'nin 18 Mart'ta varÄ±lan mutabakattaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerini yerine getirmediÄŸi kendi raporuyla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SÃ¶z verilen 72 bin yerine TÃ¼rkiye'den sadece 3 bin 565 Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± AB Ã¼lkelerine yerleÅŸtirildi.