09:59, 03 Mart 2017 Cuma

AdÄ±yamanlÄ± depremzedeler geceyi Ã§adÄ±rlarda geÃ§irdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AdÄ±yaman'Ä±nÂ SamsatÂ ilÃ§esinde dÃ¼n meydana gelen 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndan bazÄ± ailelerÂ TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n kurduÄŸuÂ Ã§adÄ±rlarda, bazÄ±larÄ± ise evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki seralarda geceyi geÃ§irdi.

Samsat ilÃ§esinde etkili olan 5,5 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremin ardÄ±ndanÂ AFADÂ ve TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± baÅŸta olmak Ã¼zere yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± imkanlarÄ±nÄ± seferber ederek yaralarÄ± sarmaya baÅŸladÄ±. HavanÄ±n kararmasÄ±yla soÄŸuk daha fazla hissedilmeye baÅŸlayÄ±nca bazÄ± vatandaÅŸlar kendi imkanlarÄ±yla soÄŸuktan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Evlerine girmeye Ã§ekinen Ã§oÄŸu vatandaÅŸÄ±n geceyi sokaklarda geÃ§irdiÄŸi ilÃ§ede, bazÄ± vatandaÅŸlar sokaÄŸa soba kurdu, bazÄ±larÄ± ise battaniye altÄ±nda yeni gÃ¼ne uyandÄ±. Depremin en fazla hasara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± TaÅŸkuyu kÃ¶yÃ¼ndeki bazÄ± vatandaÅŸlar da evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki seralara sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. AÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren ya da yÄ±kÄ±lan evlerinden uzaklaÅŸmamak iÃ§in seralarÄ±n tabanÄ±na karton, kilim ve Ã§eÅŸitli malzemeler seren kÃ¶ylÃ¼ler, burada sabahladÄ±.

Geceyi serada geÃ§iren 75 yaÅŸÄ±ndaki Zehra AtlÄ±, depremin ardÄ±ndan yÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¶nÃ¼ÅŸen evinin Ã§evresinde dolaÅŸarak anÄ±larÄ±nÄ± yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. 35 yÄ±llÄ±k evinin yÄ±kÄ±lmasÄ± nedeniyle hÃ¼zÃ¼nlenen AtlÄ±, gecenin karanlÄ±ÄŸÄ±nda elindeki fenerle sÄ±k sÄ±k evinin Ã§evresini gezdi.

AtlÄ±, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, deprem sÄ±rasÄ±nda Ã§ok korktuklarÄ±nÄ± ve kendilerini zorla dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

OlayÄ±n ÅŸokunu halen yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan AtlÄ±, "Depremde evimiz yÄ±kÄ±ldÄ±. BurasÄ± daha Ã¶nce seraydÄ±. Eskiden sera iÃ§in yapmÄ±ÅŸtÄ±k. DÄ±ÅŸarÄ±da kalÄ±nca buraya geldik. SoÄŸukta Ã§ocuklar kalmasÄ±n istedik." dedi.Â