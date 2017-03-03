Enflasyon Åžubat'ta Ã§ift haneye Ã§Ä±ktÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re,Â ÅŸubat ayÄ±Â itibarÄ±yla 12 aylÄ±k ortalamalar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¼ketici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 7,88, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 5,87 arttÄ±.
TÃœFE, ÅŸubatta bir Ã¶nceki yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 3,29, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,13 yÃ¼kseldi.Â YÄ°-ÃœFEÂ ise 2016 yÄ±lÄ±nÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 5,29, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na kÄ±yasla da yÃ¼zde 15,36 arttÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ""KÃ¼ltÃ¼r faaliyetleri adÄ± altÄ±nda niteliksiz, milli kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼ze uymayan, kÃ¼ltÃ¼r hayatÄ±mÄ±za katkÄ± saÄŸlamayan etkinlikler konusunda dikkatli olmalÄ±yÄ±z. Ã‡aÄŸÄ±mÄ±zÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sorunlarÄ±ndan biri kÃ¼ltÃ¼rel sÄ±ÄŸlaÅŸmadÄ±r" dedi
Antalya'da 6 Mart tarihinde dÃ¼zenlenecek Runatolia koÅŸusunda bu yÄ±l Otizm hastalarÄ±na destek olmak iÃ§in birÃ§ok Ã¼nlÃ¼ de katÄ±lÄ±m gÃ¶sterecek
Ekonomi BakanÄ± Zeybekci, "Pazar ben yine Almanya'ya gideceÄŸim. Bana emrolan sefere Ã§Ä±kmak, zafer ise Allah'Ä±ndÄ±r diyoruz. Biz baktÄ±k izin vermiyorlar, kahve kahve, ev ev dolaÅŸÄ±rÄ±m Almanyaâ€™da yine de vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla buluÅŸuruz." dedi
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Halkla Ä°liÅŸkiler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine 14 icra mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanÄ±na yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda, 18 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼, "AB, anlaÅŸma kapsamÄ±ndaki taahhÃ¼tlerini yerine getirmeye devam ediyor" iddiasÄ±nda bulundu
Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 23 Åžubat-1 Mart tarihlerinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda 35, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda ise 6'sÄ± DEAÅž, 9'u PYD/YPG/PKK mensubu olmak Ã¼zere 15 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
221 sanÄ±klÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimi ana davasÄ±nÄ±n iddianamesi tamamlandÄ±. Ä°ddianamede 38 sanÄ±k iÃ§in 2 bin 988 kez mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, "BÃ¶lgede ciddi bir hareketlilik baÅŸladÄ±. TÃ¼rkiye'nin Ã¶nceliÄŸi ÅŸu anda MÃ¼nbiÃ§'tir." dedi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Ã–zlÃ¼, "FETÃ– ile mÃ¼cadele kapsamÄ±nda, TÃœBÄ°TAK'ta bugÃ¼ne kadar bin 846 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n iÅŸine son verildi. BakanlÄ±kta ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlarda ise 440 kiÅŸi kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±" dedi
YurtiÃ§inde Åžubat ayÄ± enflasyonun beklentileri aÅŸmasÄ± kurda yÃ¼kseliÅŸe neden oldu
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Tutak Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Erat'a saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK mensubu 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ'Ä±n Almanya'daki TÃ¼rklerle toplantÄ±sÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin, "TÃ¼rkiye sizin emrinizde bir Ã¼lke deÄŸil. Siz TÃ¼rkiye'nin patronu deÄŸilsiniz" dedi
TÃ¼ketici FiyatlarÄ± Endeksi Åžubat'ta beklentileri aÅŸtÄ±, yÄ±llÄ±k bazda enflasyon Nisan 2012'den beri en yÃ¼ksek seviyeye Ã§Ä±ktÄ±
AdÄ±yaman'Ä±n Samsat ilÃ§esinde dÃ¼n etkili olan depremde evleri aÄŸÄ±r hasar gÃ¶ren ailelerden bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n kurduÄŸu Ã§adÄ±rlarda, bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise evlerinin yakÄ±nÄ±ndaki seralarda soÄŸuktan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±
Mersin'de etkili olan saÄŸanak nedeniyle bazÄ± ev ve iÅŸ yerlerinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸandÄ±. Mersin Ãœniversitesi'nin bugÃ¼n tatil edilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
Rize'deki Ayder YaylasÄ±, geleceÄŸin cazibe merkezi olmasÄ± ve kaÃ§ak yapÄ±larÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilebilmesi iÃ§in dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me hazÄ±rlanÄ±yor