Almanya'da okullarda Ä°slamofobi, namaz yasaklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Almanya'nÄ±n Wuppertal kentinde bir lisede MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin namaz kÄ±lmasÄ± yasaklandÄ±. Ã–ÄŸretmenlerin, yasaÄŸa dair herhangi bir ihlali yÃ¶netime bildirmesi istendi.
Der Westen sitesinin aktardÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, Wuppertal'deki Johannes Rauan Lisesi'nde MÃ¼dÃ¼r Christiane Genschel ve YardÄ±mcÄ±sÄ± Rainer Kokenbirk'in talimatÄ±yla 'provokatif ibadetlere' yasak getirildi.
Yasak, bazÄ± MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin daha Ã¶nce yaptÄ±klarÄ± gibi sÄ±nÄ±flarda Ã¶rtÃ¼ler sererek namaz kÄ±lmak veya okul tuvaletlerinde abdest almak gibi eylemleri tekrarlamamasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.
Karar, sosyal medyada tepkilere neden olurken, DÃ¼sseldorf BÃ¶lge YÃ¶netimi yasaÄŸÄ± 'okulda dÃ¼zeni' saÄŸlayacaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle destekledi.
Eyalet EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Okul Ä°darelerinden sorumlu dairesi basÄ±n sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Dagmar Gro, olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "okuldaki barÄ±ÅŸÄ± zedeleyecek hareketler" karÅŸÄ±sÄ±nda okul idaresinin bazÄ± yasaklarÄ± getirebileceÄŸini, Wuppertal Johannes Rau Lisesinde okul barÄ±ÅŸÄ±nÄ± saÄŸlayabilmek iÃ§in, diÄŸer Ã¶ÄŸrencilerin konuyu okul idaresine bildirmesinin ardÄ±ndan bu yasaÄŸÄ±n uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
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Almanya'nÄ±n Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Wuppertal kentindeki Wuppertal Johannes Rau Lisesi yÃ¶netimi, MÃ¼slÃ¼man Ã¶ÄŸrencilerin namaz kÄ±lmasÄ±nÄ± yasakladÄ±.
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