10:21, 03 Mart 2017 Cuma

Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu: Siz TÃ¼rkiye'nin patronu deÄŸilsiniz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu,Â Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±nÂ Almanya'daki TÃ¼rklerle yapmak istediÄŸi toplantÄ±nÄ±n iptal edilmesine iliÅŸkin, "Bu Alman derin devletinin sistematik ÅŸekilde bir uygulamasÄ± haline geldi." dedi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Resmi Konutu'nda Ã§alÄ±ÅŸma kahvaltÄ±sÄ±nda bir araya geldi. Ã‡avuÅŸoÄŸlu, daha sonra gazetecilere aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ'Ä±n katÄ±lacaÄŸÄ± toplantÄ±nÄ±n iptali hakkÄ±nda, "Almanya'nÄ±n bu tavrÄ± gerÃ§ekten ne demokrasiye ne de ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve toplanma Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne sÄ±ÄŸar. Herkese demokrasi dersi vermeye Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼lkenin, hatta birÃ§ok Ã¼lkenin de iÃ§ iÅŸlerine bu ÅŸekilde karÄ±ÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir Ã¼lkenin ve onun sisteminin son yÄ±llarda bu tÃ¼r etkinlikleri engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± esasen Almanya'nÄ±n ve BatÄ±'nÄ±n ne kadar Ã§ifte standart iÃ§inde olduklarÄ±nÄ±n gÃ¶stergesidir." dedi.Â

GeÃ§en sene CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Almanya'da vatandaÅŸlarla yapacaÄŸÄ± 15 Temmuz ile ilgili toplantÄ±nÄ±n engellendiÄŸine dikkati Ã§eken Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ancak terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n toplantÄ±sÄ±na izin verildiÄŸini ve bu toplantÄ±ya PKK ele baÅŸlarÄ±nÄ±n canlÄ± baÄŸlantÄ± yoluyla katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "TerÃ¶rist baÅŸlarÄ±na izin veriyorsunuz, halkÄ±n oyuyla seÃ§ilmiÅŸ TÃ¼rkiye Cumhuriyeti'nin CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a izin vermiyorsunuz. Bunun izah edilir bir tarafÄ± yoktur." diye konuÅŸtu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da toplantÄ±sÄ±na engeller Ã§Ä±karÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Åžimdi ise Ã¶zellikle belediyeler iptal etmeye baÅŸladÄ± toplantÄ±larÄ±. Bu tesadÃ¼f deÄŸil. Bu Alman derin devletinin sistematik ÅŸekilde bir uygulamasÄ± haline geldi." ifadesini kullandÄ±.

'TÃœRKÄ°YE SÄ°ZÄ°N EMRÄ°NÄ°ZDE BÄ°R ÃœLKE DEÄžÄ°L''

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Alman yetkililerin kendileriyle ÅŸart koÅŸarak gÃ¶rÃ¼ÅŸemeyeceÄŸini belirterek, "Bizi eÅŸit bir ortak gibi gÃ¶rmek durumundasÄ±nÄ±z. TÃ¼rkiye sizin emrinizde bir Ã¼lke deÄŸil. Siz TÃ¼rkiye'nin patronu deÄŸilsiniz. Siz birinci sÄ±nÄ±f, TÃ¼rkiye ikinci sÄ±nÄ±f deÄŸil. Biz size bÃ¶yle davranmÄ±yoruz. Siz de TÃ¼rkiye'ye eÅŸit bir ortak gibi davranmak zorundasÄ±nÄ±z." dedi.

'HÄ°Ã‡ Ã‡EKÄ°NMEDEN HER TÃœRLÃœ KARÅžILIÄžINI VERÄ°RÄ°Z'

Almanya'nÄ±n TÃ¼rk toplumuna yÃ¶nelik baskÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Bu tÃ¼r baskÄ±lar bizi yÄ±ldÄ±rmaz. TÃ¼rk toplumuna yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sistematik baskÄ±lar TÃ¼rk toplumunu yÄ±ldÄ±rmaz. Bunu baÅŸaramazsÄ±nÄ±z. Gelin ortak hareket edelim. TÃ¼rk toplumuna yÃ¶nelik de birlikte Ã§alÄ±ÅŸalÄ±m ve iki Ã¼lke arasÄ±nda Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ baÄŸlar var, bu baÄŸlarÄ± gÃ¼Ã§lendirelim. Ama ÅŸu seÃ§im Ã¶ncesi popÃ¼lizmden uzak durun. Bizimle iliÅŸkilerinizi sÃ¼rdÃ¼rmek istiyorsanÄ±z, tekrar ediyorum, bize nasÄ±l davranmanÄ±z gerektiÄŸini Ã¶ÄŸrenmek zorundasÄ±nÄ±z. Bu yÃ¶ntemle bu iÅŸler olmaz, bÃ¶yle devam etmez ve biz de karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz, hiÃ§ Ã§ekinmeden her tÃ¼rlÃ¼ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz. O zaman gerisini siz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bizim Almanya'ya vereceÄŸimiz mesaj budur. "

Ä°ki Ã¼lke arasÄ±nda yÄ±llardÄ±r devam eden dostluÄŸa deÄŸinen Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bizimle Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorsanÄ±z bize nasÄ±l davranacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenmek zorundasÄ±nÄ±z. Bu yÃ¶ntemle bu iÅŸler olmaz, bÃ¶yle devam etmez. Biz de karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz. HiÃ§ Ã§ekinmeden her tÃ¼rlÃ¼ karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± veririz. O zaman gerisini siz dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsÃ¼nÃ¼z." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n hissiyatÄ±nÄ± yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 80 milyonluk TÃ¼rk milletinin de Almanya'nÄ±n bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± kabul etmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

PKK TEHDÄ°DÄ°

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ayrÄ±ca, PKK ile PYD'nin herkesin dÃ¼ÅŸmanÄ± olduÄŸunu ifade ederek, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:

"DolayÄ±sÄ±yla Kuzey Irak'ta da oradaki meÅŸru bÃ¶lgesel yÃ¶netime karÅŸÄ± bir tehdittir. Hatta bazÄ± Ã¼lkeler tarafÄ±ndan da kullanÄ±lmaktadÄ±r. Yani ÅŸu andaki yÃ¶netime karÅŸÄ± kullanÄ±lmaktadÄ±r. Bu bir gerÃ§ektir. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'ye de bir tehdittir. Biz dÃ¼n de sÃ¶yledik, PKK'ya karÅŸÄ± Irak'ta ortak hareket edeceÄŸiz. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ nerede olursa olsun bununla mÃ¼cadele etmek bizim gÃ¶revimizdir. Bu Irak iÃ§in de bir tehdittir, Kuzey Irak iÃ§in de bir tehdittir. DolayÄ±sÄ±yla PKK tehdit olarak devam ettiÄŸi sÃ¼rece de PKK ile mÃ¼cadele etmek elzemdir, kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. "