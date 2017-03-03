10:37, 03 Mart 2017 Cuma

Kaymakama suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yapan 3 PKK'lÄ± yakalandÄ±



Foto: Kaymakam Erkan Ä°sa Erat

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Tutak Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Erat'a saldÄ±rÄ± hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK mensubu 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca Tutak Belediye BaÅŸkan Vekili olarak gÃ¶revlendirilen Kaymakam Erkan Ä°sa Erat'a suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen PKK mensubu 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AÄŸrÄ± ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde, Tutak Belediye BaÅŸkan Vekili Kaymakam Erat'a suikast hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olan 3 kiÅŸinin tespit edildiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, 28 Åžubat'ta ÅŸahÄ±slarÄ±n adreslerine eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda R.O., Ä°.O. ve M.S.O.'nun gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± kaydedilerek, ÅŸahÄ±slarÄ±n ikametlerinde yapÄ±lan aramalarda 1 adet ruhsatsÄ±z av tÃ¼feÄŸi, 2 adet tabanca ve bu tabancalara ait 2 adet ÅŸarjÃ¶r ile 22 adet 9 milimetre Ã§apÄ±nda fiÅŸeÄŸin ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Â

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